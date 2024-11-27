Beşiktaş - Tel Aviv maçında Ernest Muçi oynayacak mı? Karşılaşmada kimlerin eksik olduğu belli oldu

27 Kasım 2024 14:32 - Güncelleme : 27 Kasım 2024 14:39

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ederken yarın Beşiktaş ile Tel Aviv karşı karşıya gelecek. Müsabakaya kısa süre kala Muçi'nin oynayıp oynamayacağı merak konusu oldu.

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Yarın oynanacak olan BJK - Tel Aviv​ müsabakasında muhtemel ilk 11'ler belli olurken Beşiktaş​'ta kimlerin eksik olduğu da netleşti.

Türk takımları yarın Avrupa Ligi'nde mücadelesi devam edecek.

BEŞİKTAŞ - TEL AVİV MAÇINDA MUÇİ NEDEN YOK, SAKAT MI?

28 Kasım Perşembe akşamı oynanacak olan karşılaşmada Muçi forma giymeyecek. Oyuncu Arnavutluk Milli Takımı'nda sakatlanmıştı ve tedavisine devam ediyor.

BEŞİKTAŞ - TEL AVİV DAHA ÖNCE YAPTIĞI MAÇLAR VE SKORLAR

Siyah beyazlı ekip ile Tel Aviv, 3. kez mücadele edecek. 2011-2012 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde aynı grupta olan iki takımın maçlarını BJK kazandı.

Beşiktaş 5-1'lik skorla kazanırken deplasmanda rakibini 3-2'lik skorla yendi.

BEŞİKTAŞ - TEL AVİV MUHTEMEL 11 BELLİ OLDU MU?

Yarın oynanacak olan müsabakada muhtemel 11 belli oldu. Nagyerdei Stadı'nda oynanacak olan karşılaşma 20.45'te başlayacak.

Beşiktaş: Mert Günok, Svensson, Paulista, Al-Musrati, Uduokhai, Emirhan Topçu, Rashica, Masuaku, Rafa Silva, Fernandes, Semih Kılıçsoy

Maccabi Tel Aviv: Mishpati, Lamkin, Jehezkel, Shlomo, Stojic, Overeem, Kanichowsky, Weslley, Addo, Davida, Turgeman