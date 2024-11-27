Beşiktaş - Tel Aviv maçında Ernest Muçi oynayacak mı? Karşılaşmada kimlerin eksik olduğu belli oldu
UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ederken yarın Beşiktaş ile Tel Aviv karşı karşıya gelecek. Müsabakaya kısa süre kala Muçi'nin oynayıp oynamayacağı merak konusu oldu.
Yarın oynanacak olan BJK - Tel Aviv müsabakasında muhtemel ilk 11'ler belli olurken Beşiktaş'ta kimlerin eksik olduğu da netleşti.
Türk takımları yarın Avrupa Ligi'nde mücadelesi devam edecek.
BEŞİKTAŞ - TEL AVİV MAÇINDA MUÇİ NEDEN YOK, SAKAT MI?
28 Kasım Perşembe akşamı oynanacak olan karşılaşmada Muçi forma giymeyecek. Oyuncu Arnavutluk Milli Takımı'nda sakatlanmıştı ve tedavisine devam ediyor.
BEŞİKTAŞ - TEL AVİV DAHA ÖNCE YAPTIĞI MAÇLAR VE SKORLAR
Siyah beyazlı ekip ile Tel Aviv, 3. kez mücadele edecek. 2011-2012 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde aynı grupta olan iki takımın maçlarını BJK kazandı.
Beşiktaş 5-1'lik skorla kazanırken deplasmanda rakibini 3-2'lik skorla yendi.
BEŞİKTAŞ - TEL AVİV MUHTEMEL 11 BELLİ OLDU MU?
Yarın oynanacak olan müsabakada muhtemel 11 belli oldu. Nagyerdei Stadı'nda oynanacak olan karşılaşma 20.45'te başlayacak.
Beşiktaş: Mert Günok, Svensson, Paulista, Al-Musrati, Uduokhai, Emirhan Topçu, Rashica, Masuaku, Rafa Silva, Fernandes, Semih Kılıçsoy
Maccabi Tel Aviv: Mishpati, Lamkin, Jehezkel, Shlomo, Stojic, Overeem, Kanichowsky, Weslley, Addo, Davida, Turgeman