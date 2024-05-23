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Beşiktaş, Trabzonspor'u 3-2 yenerek Ziraat Türkiye Kupası finalinde kupanın sahibi oldu

Editör: Selçuk Hoş / Kaynak: TGRT Haber
23 May 2024 22:57 - Güncelleme : 23 May 2024 23:01
Beşiktaş, Trabzonspor&#039;u 3-2 yenerek Ziraat Türkiye Kupası finalinde kupanın sahibi oldu

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Beşiktaş, Trabzonspor'u 3-2 mağlup ederek şampiyon oldu. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada, siyah-beyazlılar zorlu rakiplerini yenerek kupayı müzesine götürdü. İşte detaylar...

Beşiktaş - Trabzonspor karşılaşmasında 3-2 sonucu ile siyah beyazlılar kupanın sahibi oldu.

Trabzonspor, 14. dakikada Paul Onuachu'nun şık golüyle 1-0 öne geçti.

Ancak Beşiktaş, ilk yarının uzatma dakikalarında penaltı kazandı.

Enis Bardhi'nin elle müdahalesi sonucu gelen penaltı 45+3. dakikada Rachid Ghezzal tarafından gole çevirildi.

İlk yarı 1-1 eşitlikle sona erdi.

Beşiktaş, Trabzonspor'u 3-2 yenerek Ziraat Türkiye Kupası finalinde kupanın sahibi oldu - 1. Resim

İkinci yarıda da üstünlüğünü sürdüren Beşiktaş, Salih Uçan'ın kafa golüyle 2-1 öne geçti.

Bu gole Trabzonspor, 89. dakikada Nicolas Pepe ile cevap verdi ve skoru 2-2'ye getirdi.

Beşiktaş, 90+4. dakikada Al-Musrati'nin golüyle sahadan 3-2 galip ayrıldı ve Ziraat Türkiye Kupası'nı kazandı.

Kaynak: TGRT Haber
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