Beşiktaş, Trabzonspor'u 3-2 yenerek Ziraat Türkiye Kupası finalinde kupanın sahibi oldu

23 May 2024 22:57 - Güncelleme : 23 May 2024 23:01

Beşiktaş - Trabzonspor karşılaşmasında 3-2 sonucu ile siyah beyazlılar kupanın sahibi oldu.

Trabzonspor, 14. dakikada Paul Onuachu'nun şık golüyle 1-0 öne geçti.

Ancak Beşiktaş, ilk yarının uzatma dakikalarında penaltı kazandı.

Enis Bardhi'nin elle müdahalesi sonucu gelen penaltı 45+3. dakikada Rachid Ghezzal tarafından gole çevirildi.

İlk yarı 1-1 eşitlikle sona erdi.

İkinci yarıda da üstünlüğünü sürdüren Beşiktaş, Salih Uçan'ın kafa golüyle 2-1 öne geçti.

Bu gole Trabzonspor, 89. dakikada Nicolas Pepe ile cevap verdi ve skoru 2-2'ye getirdi.

Beşiktaş, 90+4. dakikada Al-Musrati'nin golüyle sahadan 3-2 galip ayrıldı ve Ziraat Türkiye Kupası'nı kazandı.