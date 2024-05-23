Beşiktaş, Trabzonspor'u 3-2 yenerek Ziraat Türkiye Kupası finalinde kupanın sahibi oldu
Editör: Selçuk Hoş / Kaynak: TGRT Haber
23 May 2024 22:57 - Güncelleme : 23 May 2024 23:01
Ziraat Türkiye Kupası finalinde Beşiktaş, Trabzonspor'u 3-2 mağlup ederek şampiyon oldu. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada, siyah-beyazlılar zorlu rakiplerini yenerek kupayı müzesine götürdü. İşte detaylar...
Beşiktaş - Trabzonspor karşılaşmasında 3-2 sonucu ile siyah beyazlılar kupanın sahibi oldu.
Trabzonspor, 14. dakikada Paul Onuachu'nun şık golüyle 1-0 öne geçti.
Ancak Beşiktaş, ilk yarının uzatma dakikalarında penaltı kazandı.
Enis Bardhi'nin elle müdahalesi sonucu gelen penaltı 45+3. dakikada Rachid Ghezzal tarafından gole çevirildi.
İlk yarı 1-1 eşitlikle sona erdi.
İkinci yarıda da üstünlüğünü sürdüren Beşiktaş, Salih Uçan'ın kafa golüyle 2-1 öne geçti.
Bu gole Trabzonspor, 89. dakikada Nicolas Pepe ile cevap verdi ve skoru 2-2'ye getirdi.
Beşiktaş, 90+4. dakikada Al-Musrati'nin golüyle sahadan 3-2 galip ayrıldı ve Ziraat Türkiye Kupası'nı kazandı.
Kaynak: TGRT Haber