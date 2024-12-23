Beşiktaş - Twente maçı nerede oynanacak? BJK yer değişikliği başvurusu yaptı

23 Aralık 2024 12:38 - Güncelleme : 23 Aralık 2024 12:41

UEFA Avrupa Ligi'nde yarışan Beşiktaş, Twente ile karşılaşacak. Güvenlik gerekçesi ile maçın başka bir yerde oynanmasını talep eden Beşiktaş açıklamada bulundu. Taraftarlar ise maçın neden farklı yerde oynanacağını araştırmaya başladı.

30 Ocak 2025 tarihinde oynanacak olan Twente - Beşiktaş maçına kısa süre kala siyah beyazlı ekipten maçın başka yerde oynanma talebi geldi. Yapılan açıklama sonrasında maçın oynanacağı stadyum da merak edildi.

BEŞİKTAŞ - TWENTE MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Siyah beyazlı ekip güvenlik gerekçesiyle maçın başka yerde oynanması için UEFA'ya başvuruda bulundu. FC Twente Stadion’da oynanacak olan müsabakanın yer değişikliğine dair herhangi bir gelişme şu an için yaşanmadı. Beşiktaş'ın başvurusuna gelecek olan cevap bekleniyor.

BEŞİKTAŞ - TWENTE MAÇI NEDEN BAŞKA YERDE OYNANACAK?

23 Aralık günü resmi sitede yer alan açıklamaya göre siyah beyazlı ekip FC Twente Stadion’da oynanacak olan müsabakaya taraftarlarının alınmamasına tepki gösterdi.

Nedeni ise geçmiş dönemlerde oynana karşılaşmalarda taraftarın davranışları oldu. BJK ise bu sebeple maçın Roelof Bleker’in ifade ettiği Enschede şehrinde oynanmasını istemediğini ifade etti.

Bugün Beşiktaş'ın resmi internet sitesinde yaptığı açıklama şöyle oldu:

"Futbol A Takımımızın 30 Ocak 2025 tarihinde FC Twente Stadion’da FC Twente ile oynayacağı UEFA Avrupa Ligi müsabakasına taraftarlarımızın alınmamasına karar veren Enschede Belediye Başkanı Roelof Bleker, 17 Aralık 2024 tarihinde Asbaşkanlarımız Onur Göçmez ile Mete Vardar, UEFA, FC Twente ve Enschede Belediyesi yetkililerinin katılımlarıyla düzenlenen toplantının ardından 20 Aralık 2024 tarihinde tarafımıza gönderdiği resmi yazıyla kararını değiştirmediğini belirtmiş ve kararına gerekçe olarak geçmiş dönemlerde oynadığımız Avrupa müsabakalarında taraftarlarımızın sergilediği davranışları göstermiştir.

17 Aralık 2024 tarihinde düzenlenen toplantıda Asbaşkanlarımız Göçmez ile Vardar’ın her türlü güvenlik önlemini alacağımızı, yerel yetkililerin alacağı her türlü ek önlemi ve talep edilen biletleme prosedürünü eksiksiz bir şekilde uygulayacağımızı taahhüt etmiş olmasına rağmen Bleker’in keyfi şekilde almış olduğu kararda ısrar etmesini ayrımcılık olarak nitelendiriyoruz.

FC Twente ile karşılaşacağımız UEFA Avrupa Ligi müsabakasını güvenliğin sağlanamayacağını bizzat belediye başkanı Roelof Bleker’in ifade ettiği Enschede şehrinde oynamak istemiyoruz.

Beşiktaş JK olarak; FC Twente-Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi maçının iki kulüp taraftarlarının dostça ve güvenli bir şekilde tribünlerinde yer alabileceği bir başka kentte ya da ülkede oynanması için UEFA’ya başvuruda bulunduğumuzu kamuoyunun bilgisine sunarız."