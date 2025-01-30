Beşiktaş Twente maçında kimler eksik? Kart cezalıları ve sakatlar belli oldu

30 Ocak 2025 13:50 - Güncelleme : 30 Ocak 2025 14:01

Beşiktaş Twente maçı ilk 11 kadrosu bekleniyor. Bu akşam Avrupa Ligi'nde oynanacak olan müsabakaya kısa süre kala Beşiktaş'ta kimler eksik ve cezalı taraftarın gündeminde.

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Avrupa Ligi'nde şampiyonluk yarışı devam ederken bugün Twente ile BJK mücadele edecek. Futbolseverlerin heyecanla beklediği müsabakaya saatlere kala Beşiktaş'ta eksik olan oyuncular da belli oldu.

BEŞİKTAŞ TWENTE MAÇINDA KİMLER EKSİK?

Necip Uysal ve Alex Oxlade-Chamberlain UEFA listesinde yer almadığı için forma giymezken Gabriel Paulista ile Tayyip Talha Sanuç sakatlıklarının devam etmesi sebebiyle bu akşam sahaya çıkmayacak.

Antalyaspor maçında sakatlık yaşayan Jonas Svensson ile Emirhan Topçu'nun durumu ise maça doğru belli olacak.

BEŞİKTAŞ MAÇI SARI KART CEZALILARI

Bu akşam oynanacak Twente müsabakasında sarı kartı cezalısı futbolcu bulunmuyor.

BEŞİKTAŞ TWENTE MAÇ KAMP KADROSU

BJK kamp kadrosunda yer alan isimler şöyle:

Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Göktuğ Baytekin, Jonas Svensson, Onur Bulut, Felix Uduokhai, Arthur Masuaku, Emirhan Topçu, Al-Muatasem Al Musrati, Salih Uçan, Gedson Fernandes, Joao Mario, Bakhtiyor Zainutdinov, Ernest Muçi, Milot Rashica, Rafa Silva, Fahri Kerem Ay, Semih Kılıçsoy, Ciro Immobile, Mustafa Erhan Hekimoğlu, Arda Berk Özürap.