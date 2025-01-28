Beşiktaş Twente puan durumları ve arasındaki geçmiş maçlar gündemde

28 Ocak 2025 11:58 - Güncelleme : 28 Ocak 2025 12:09

Beşiktaş Twente arasında oynanan tüm maçlar ve skorları taraftarın gündemine yerleşti. UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Şampiyonluk yarışı sürerken BJK, Twente ile mücadele edecek. İki takımın Avrupa Ligi puan durumları da belli oldu.

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Tüm dünyanın yakından takip ettiği Avrupa Ligi'nde 7. hafta müsabakaları tamamlandı. 8. hafta başlarken GS play off turunu garantiledi. BJK ve Fenerbahçe ise galip gelmek için sahaya çıkacak. Beşiktaş ve Twente arasında geçmiş maç olup olmadığı da araştırıldı.

BEŞİKTAŞ TWENTE ARASINDAKİ GEÇMİŞ MAÇLAR VE SONUÇLAR

İki takım ilk kez karşı karşıya gelecek. İki takım da rakibini mağlup ederek 3 puanın sahibi olmayı hedeflerken üst tura çıkma mücadelesi verilecek. BJK ve Twente 30 Ocak Perşembe günü sahaya çıkacak.

BJK, Fenerbahçe ile aynı puanda olurken ligde 24. sırada bulunuyor. Siyah beyazlı ekip deplasmanda galip olması halinde üst tura çıkacak. Beşiktaş, Fenerbahçe'ye göre 2 gol dezavantajlı durumda.

BEŞİKTAŞ TWENTE AVRUPA PUAN DURUMLARI

30 Ocak 2025 Perşembe günü saat 23.00'te başlayacak olan müsabakaya kısa süre kaldı. Dünyanın her yerinde takip edilen ligde son güncel puan durumuna göre Beşiktaş 9 puanla 24. sırada yer alıyor.

Rakibi Twente ise 7 puanla 26. sırada bulunuyor.

BEŞİKTAŞ AVRUPA MAÇI NE ZAMAN?

Siyah beyazlı ekip UEFA Avrupa Ligi'nde ülkemizi temsil etmeye devam ediyor. Karşılaşma 30 Ocak günü 23.00'te başlarken Fenerbahçe ve Galatasaray'ın karşılaşmaları da aynı gün, aynı saatte oynanacak.