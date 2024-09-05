Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi isim listesinde Rafa Silva, Semih Kılıçsoy ve Ciro Immobile yer aldı

05 Eylül 2024 08:47 - Güncelleme : 05 Eylül 2024 09:15

UEFA Avrupa Ligi'nde ülkemizi temsil edecek olan Beşiktaş, UEFA kadro bildirimini yaptı. Siyah-beyazlı kulüp sosyal medya hesabından UEFA isim listesini paylaştı.

Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi için kadro bildirimini yaptı: 3 isim yok

Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi için kadro bildirimini yaptı: 3 isim yok

Temsilcilerimiz Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe bu sene UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek.

UEFA tarafından açıklanan bilgilere göre Türkiye saati ile 3 Eylül'ü 4 Eylül'e bağlayan gece saat 01.00'e kadar temsilcilerimizin isim listesini iletmeleri gerekiyordu.

Siyah-beyazlı kulüp sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile birlikte 2024 UEFA isim listesini açıkladı.

Taraftarlar tarafından Beşiktaş'ın UEFA kadrosunda kimler var sorusunun cevabı araştırılıyor.

BEŞİKTAŞ'IN UEFA AVRUPA LİGİ KADROSUNDA KİMLER VAR?

Beşiktaş tarafından yapılan açıklamaya göre UEFA Avrupa Ligi kadrosu şöyle:

Kaleci: Ersin Destanoğlu, Mert Günok, Göktuğ Baytekin

Defans: Jonas Svensson, Gabriel Paulista, Onur Bulut, Tayyip Talha Sanuç, Felix Uduokhai, Arthur Masuaku, Emirhan Topçu

Orta Saha: Milot Rashica, Salih Uçan, Joao Mario, Bakhtiyor Zainutdinov, Ernest Muçi, Rafa Silva, Al Musrati, Jean Onana, Cher Ndour, Can Keleş, Serkan Emrecan Terzi, Gedson Fernandes

Forvet: Semih Kılıçsoy, Ciro Immobile, Mustafa Erhan Hekimoğlu

B Listesi: Emir Yaşar, Arda Berk Özüarap, Yakup Arda Kılıç, Fahri Kerem AY

BEŞİKTAŞ'IN UEFA AVRUPA LİGİ KADROSUNDA KİMLER YOK?

Siyah-beyazlı kulübün UEFA'ya bildirdiği kadroda Daniel Amartey, Vincent Aboubakar ve Chamberlain yer almadı.

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