Beşiktaş yenilirse Konferans Ligi’nden elenecek mi? Yarın Avrupa mücadelesi oynanacak

Süper Lig'de sezon arası devam ederken Avrupa müsabakaları sürüyor. Yarının maç programına göre Beşiktaş St.Patricks maçı oynanacak. Yarın yenilmesi halinde ihtimallar ise taraftarın gündeminde.

BEŞİKTAŞ YENİLİRSE KONFERANS LİGİ'NDEN ELENECEK Mİ?

Siyah beyazlı ekip 3. eleme turunda St Patrick's Athletic'i elemesi durumunda play off turunda mücadele edecek. Beşiktaş ilk maçını perşembe günü 21.45'te oynayacak. Beşiktaş, eleme turunda çift maç oynayacağı için yenilmesi durumunda rövanş maçı beklenecek.

BEŞİKTAŞ PLAY OFF RAKİBİ KİM?

Futbolseverlerin yakından takip ettiği liglerde heyecan devam ediyor. Siyah beyazlı ekip rakibi St Patrick's ile ilk maçına 7 Ağustos'ta çıkacak. Oynanan maçlar sonucunda rakibini elemesi halinde ise play off turunda yarışacak. Dün çekilen kura sonucuna göre BJK rakibini elemesi halinde Lausanne Sport ile Astana arasındaki eşleşmenin galibiyle eşleşecek.