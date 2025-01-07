07 Ocak 2025 19:06 - Güncelleme : 07 Ocak 2025 19:06

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nda D Grubu'nda mücadele edecek. Beşiktaş’ın Ziraat Türkiye Kupası grubu 6 takımdan oluşuyor. Her takım, gruplarında 1, 2 ve 3. torbadan gelen birer ekiple toplam 3 maç yapacak. Beşiktaş Ziraat Türkiye Kupası grubu ve rakipleri merak edildi. Gruplardaki ilk maçlar 7-8-9 Ocak tarihlerinde oynanacak.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun Riva'daki tesislerinde gerçekleştirilen kura çekimi sonrası, Beşiktaş​'ın Ziraat Türkiye Kupası​'ndaki rakipleri belli oldu.

BEŞİKTAŞ ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI GRUBU

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nda D Grubu'nda yer alacak. Grup, Net Global Sivasspor, Onvo Antalyaspor, Sipay Bodrum FK, Kocaelispor ve Kırklarelispor gibi çeşitli liglerden takımlarla tamamlandı. Bu gruplama, kupaya katılan 24 takımın 8'erli 3 torbaya dağıtılmasıyla şekillendi. Her torbadan iki takım, grupları oluşturmak için seçildi.

Bu gruplama sistemi, Beşiktaş'ın hem Süper Lig'den hem de alt liglerden gelen rakiplerle karşılaşmasına olanak tanıyor. Beşiktaş, bu çeşitlilik içinde, farklı stratejiler ve oyuncu rotasyonlarıyla turnuvada başarı arayacak. Gruplardaki ilk maçlar, 7, 8 ve 9 Ocak'ta oynanacak, bu da Beşiktaş'ın yeni yıla kupada hızlı bir başlangıç yapmasını sağlayacak.

BEŞİKTAŞ'IN ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI MAÇLARI

Beşiktaş'ın D Grubu'ndaki ilk maç programı henüz açıklanmamış olsa da, turnuva formatı gereği her takımın 3 maç yapacağı kesin. Beşiktaş, diğer takımlar gibi, 1., 2. ve 3. torbadan gelen rakipleriyle karşılaşacak. Gruplardaki maçlar, kendi aralarında tek maç üzerinden oynanacak, bu da her maçın önemini artırıyor.

Maçların sonucunda, grupta ilk iki sırayı alan takımlar çeyrek finale yükselecek. Bu nedenle Beşiktaş, grup aşamasında her maça büyük bir ciddiyetle yaklaşacak. İlk maç tarihlerinin 7-9 Ocak arasında olması, Beşiktaş'ın bu süreçte hem lig hem de kupa maçlarını dengeli bir şekilde yönetmesini gerektirecek.

BEŞİKTAŞ ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI GRUBUNDA KİMLER VAR?

D Grubu'nda Beşiktaş'ın yanı sıra Net Global Sivasspor, Onvo Antalyaspor, Sipay Bodrum FK, Kocaelispor ve Kırklarelispor yer alıyor. Bu takımlar, farklı liglerden gelen ve kupada kendilerini göstermek isteyen takımlar. Sivasspor ve Antalyaspor, Süper Lig'den gelen güçlü rakipler olarak dikkat çekerken, Bodrum FK, Kocaelispor ve Kırklarelispor, alt liglerden gelen sürpriz yapabilecek ekipler.

Bu gruplama, Beşiktaş için hem zorlu hem de heyecan verici bir mücadele alanı sunuyor. Beşiktaş, bu grupta hem ligdeki rakipleriyle hem de alt liglerden gelen takımlarla karşılaşarak, kupada ilerleme şansını artırmayı hedefleyecek. Her maç, çeyrek finale çıkma yolunda kritik bir önem taşıyacak.

BEŞİKTAŞ HANGİ GRUPTA YER ALIYOR?

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nda D Grubu'nda yer alıyor.

BEŞİKTAŞ'IN D GRUBU'NDAKİ RAKİPLERİ KİMLER?

Beşiktaş, Net Global Sivasspor, Onvo Antalyaspor, Sipay Bodrum FK, Kocaelispor ve Kırklarelispor ile aynı grupta.

BEŞİKTAŞ ZTK’DA KAÇ MAÇ OYNAYACAK?

Beşiktaş, D Grubu'nda 3 maç oynayacak.