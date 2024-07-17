Beşiktaş'a transfer olacağı iddia edilen Can Keleş sağ kanat pozisyonunda oynuyor

17 Temmuz 2024 17:21 - Güncelleme : 17 Temmuz 2024 17:23

Transfer döneminin hızlı takımlarından Beşiktaş, kadrosuna geçtiğimiz günlerde Ciro Immobile'yi katmıştı.

Yerli gücünü de arttırmak isteyen siyah-beyazlı ekip Fatih Karagümrük forması giyen Can Keleş için devreye girdi.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Fatih Karagümrük'e Beşiktaş 2 milyon Euro bonservis bedeli + başarı bonusu teklif etti.

Siyah-beyazlıların genç yıldız ile 4 yıllık sözleşme imzalayacağı iddia edildi.

Oyuncunun sağlık kontrolü için ise Beşiktaş'tan haber beklendiği belirtildi.

Taraftarlar tarafından ise Can Keleş'in 2023-2024 istatistikleri, hangi takımlarda forma giydiği merak ediliyor.

CAN KELEŞ İSTATİSTİKLERİ

Can Keleş, 2023-2024 sezonunda Süper Lig'de 35 ve Türkiye Kupası'nda 5 maç olmak üzere toplam 39 karşılaşmada Fatih Karagümrük forması giydi.

Bu maçlarda 2 bin 466 dakika süre alan genç yetenek 5 gol ve 4 asist yaptı.

Sezon boyunca ise sadece 3 sarı kart gördü.

CAN KELEŞ HANGİ TAKIMLARDA FORMA GİYDİ?

22 yaşındaki genç futbolcu Avusturya ekibi Haidbrunn altyapısında yetişti.

Sırasıyla W. Neustadt, Rapid, Austria Wien altyapılarında oynadı.

Austria U15, U16, U18 takımlarında da forma giyen Can Keleş, 2020-2021 yılında Austria Wien forması giymeye başladı.

Güncel olarak ise Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük'te forma giyiyor.