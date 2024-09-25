Beşiktaş'ın Avrupa Ligi maçı 26 Eylül Perşembe günü TRT 1'de yayınlanacak

25 Eylül 2024 08:48 - Güncelleme : 25 Eylül 2024 09:23

UEFA Avrupa Ligi'nde Ajax-Beşiktaş karşılaşması oynanacak. Ajax-Beşiktaş maçının hangi kanalda yayınlanacağı merak edilirken karşılaşmanın saati, nerede oynanacağı da araştırılan konular arasında yer aldı.

Ülkemizi temsil edecek olan takımlardan Beşiktaş bu hafta ilk UEFA Avrupa Ligi maçına Ajax karşısında çıkacak.

Karşılaşmanın başlamasına sayılı günler kala taraftarlar Ajax-Beşiktaş maçının nerede, hangi kanalda yayınlanacağını araştırmaya başladı.

BEŞİKTAŞ AVRUPA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Siyah-beyazlıların ilk Avrupa Ligi maçı 26 Eylül Perşembe günü saat 22.00'de başlayacak.

Karşılaşmayı İngiliz hakem John Brooks yönetecekken yardımcılıklarını ise Simon Bennet ve Daniel Roboathan yapacak. Dördüncü hakem olarak ise Tim Robinson görev alacak.

AJAX-BJK MAÇI HANGİ KANALDA, NASIL İZLENİR?

Ajax-Beşiktaş arasında gerçekleşecek olan karşılaşma TRT 1 ekranlarından şifresiz olarak yayınlanacak.

TRT 1 Frekans bilgileri ise şöyle:

Uydu: TÜRKSAT 4A

TÜRKSAT 4A Frekans: 11958

11958 Polarizasyon: V

V Sembol Oranı: 30000

30000 FEC: 5/6

AJAX-BEŞİKTAŞ MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Beşiktaş'ın deplasmanda olacağı karşılaşma Hollanda'nın başkentinde bulunan Amsterdam Arena'da oynanacak.