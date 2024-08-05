Beşiktaş'ın Avrupa Ligi play-off rakibi belli oldu! Maçların nerede oynanacağı ve günü netleşti

05 Ağustos 2024 14:23 - Güncelleme : 05 Ağustos 2024 14:37

İsviçre'nin Nyon kentinde UEFA tarafından düzenlenen kura çekiminin ardından geçtiğimiz sezon Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan temsilcimiz Beşiktaş'ın Avrupa Ligi play-off turunda rakibi belli oldu.

Taraftarlar tarafından Beşiktaş'ın play-off turundaki rakibinin kim olduğu ve maçlarının ne zaman oynanacağı merak ediliyor.

BEŞİKTAŞ'IN UEFA AVRUPA LİGİ PLAY-OFF RAKİBİ KİM OLDU?

Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi play-off etabında Partizan - Lugano maçının galibi ile karşılaşacak.

Beşiktaş, play-off turunda mağlup olursa UEFA Konferans Ligi'nden yoluna devam edecek.

BEŞİKTAŞ'IN PLAY-OFF MAÇI NE ZAMAN?

UEFA tarafından açıklanan bilgilere göre Beşiktaş'ın ilk play-off maçı 22 Ağustos'ta oynanacak.

Rövanş karşılaşması ise 29 Ağustos tarihinde düzenlenecek.

BEŞİKTAŞ AVRUPA LİGİ'NDE KAÇ ELEME OYNAYACAK?

Siyah-beyazlı ekip UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turundaki rakibini yenerse ligde yer alma hakkı kazanacak.