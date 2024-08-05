Beşiktaş'ın Avrupa Ligi play-off rakibi belli oldu! Maçların nerede oynanacağı ve günü netleşti
5 Ağustos Pazartesi günü UEFA tarafından yapılan kura çekiminin ardından Beşiktaş'ın Avrupa Ligi play-off turunda kimle eşleşeceği belli oldu. Beşiktaş, Sırbistan Ligi'nden Partizan - Lugano eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak.
İsviçre'nin Nyon kentinde UEFA tarafından düzenlenen kura çekiminin ardından geçtiğimiz sezon Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan temsilcimiz Beşiktaş'ın Avrupa Ligi play-off turunda rakibi belli oldu.
Taraftarlar tarafından Beşiktaş'ın play-off turundaki rakibinin kim olduğu ve maçlarının ne zaman oynanacağı merak ediliyor.
BEŞİKTAŞ'IN UEFA AVRUPA LİGİ PLAY-OFF RAKİBİ KİM OLDU?
Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi play-off etabında Partizan - Lugano maçının galibi ile karşılaşacak.
Beşiktaş, play-off turunda mağlup olursa UEFA Konferans Ligi'nden yoluna devam edecek.
BEŞİKTAŞ'IN PLAY-OFF MAÇI NE ZAMAN?
UEFA tarafından açıklanan bilgilere göre Beşiktaş'ın ilk play-off maçı 22 Ağustos'ta oynanacak.
Rövanş karşılaşması ise 29 Ağustos tarihinde düzenlenecek.
BEŞİKTAŞ AVRUPA LİGİ'NDE KAÇ ELEME OYNAYACAK?
Siyah-beyazlı ekip UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turundaki rakibini yenerse ligde yer alma hakkı kazanacak.