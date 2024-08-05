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Beşiktaş'ın Avrupa Ligi play-off rakibi belli oldu! Maçların nerede oynanacağı ve günü netleşti

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT HABER
05 Ağustos 2024 14:23 - Güncelleme : 05 Ağustos 2024 14:37
Beşiktaş&#039;ın Avrupa Ligi play-off rakibi belli oldu! Maçların nerede oynanacağı ve günü netleşti

5 Ağustos Pazartesi günü UEFA tarafından yapılan kura çekiminin ardından Beşiktaş'ın Avrupa Ligi play-off turunda kimle eşleşeceği belli oldu. Beşiktaş, Sırbistan Ligi'nden Partizan - Lugano eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak.

İsviçre'nin Nyon kentinde UEFA tarafından düzenlenen kura çekiminin ardından geçtiğimiz sezon Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan temsilcimiz Beşiktaş'ın Avrupa Ligi play-off turunda rakibi belli oldu.

Taraftarlar tarafından Beşiktaş'ın play-off turundaki rakibinin kim olduğu ve maçlarının ne zaman oynanacağı merak ediliyor.

Beşiktaş'ın Avrupa Ligi play-off rakibi belli oldu! Maçların nerede oynanacağı ve günü netleşti - 1. Resim

BEŞİKTAŞ'IN UEFA AVRUPA LİGİ PLAY-OFF RAKİBİ KİM OLDU?

Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi play-off etabında Partizan - Lugano maçının galibi ile karşılaşacak.

Beşiktaş, play-off turunda mağlup olursa UEFA Konferans Ligi'nden yoluna devam edecek.

BEŞİKTAŞ'IN PLAY-OFF MAÇI NE ZAMAN?

UEFA tarafından açıklanan bilgilere göre Beşiktaş'ın ilk play-off maçı 22 Ağustos'ta oynanacak.

Rövanş karşılaşması ise 29 Ağustos tarihinde düzenlenecek.

BEŞİKTAŞ AVRUPA LİGİ'NDE KAÇ ELEME OYNAYACAK?

Siyah-beyazlı ekip UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turundaki rakibini yenerse ligde yer alma hakkı kazanacak.

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Kaynak: TGRT HABER
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