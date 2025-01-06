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Beşiktaş’ın başına İbrahim Üzülmez mi geçecek? Serdal Adalı Sergen Yalçın ile anlaşamamıştı

Editör: Erdem Avşar / Kaynak: TGRT Haber
06 Ocak 2025 21:36 - Güncelleme : 06 Ocak 2025 21:39
Beşiktaş’ın başına İbrahim Üzülmez mi geçecek? Serdal Adalı Sergen Yalçın ile anlaşamamıştı

Sergen Yalçın ile anlaşma sağlanamamasının ardından Beşiktaş’ta gözler sıradaki aday olan İbrahim Üzülmez’e çevrildi. Başkan Serdal Adalı’nın İbrahim Üzülmez’le görüşecek.

Sergen Yalçın​ ile anlaşamayan Beşiktaş​ Başkanı Serdal Adalı​, teknik direktörlük görevi için çalışmalarına hız verdi.

Beşiktaş’ın başına İbrahim Üzülmez mi geçecek? Serdal Adalı Sergen Yalçın ile anlaşamamıştı - 1. Resim

SERGEN YALÇIN NEDEN “HAYIR” DEDİ?

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın ile olan görüşmelerden sonuç çıkmamasının ardından listedeki diğer adaylar için harekete geçildi.

Sergen Yalçın'ın kardeşinin tedavi süreci ile ilgilenmek istemesi nedeniyle affını istediği ve teklifi geri çevirdiği Başkan Serdal Adalı'nın da durumu anlayışla karşıladığı aktarıldı.

Beşiktaş’ın başına İbrahim Üzülmez mi geçecek? Serdal Adalı Sergen Yalçın ile anlaşamamıştı - 2. Resim

SIRADAKİ ADAY İBRAHİM ÜZÜLMEZ

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı’nın teknik direktörlük görevi için İbrahim Üzülmez ile görüştüğü öğrenildi.

İbrahim Üzülmez'in Beşiktaş'ta göreve sıcak baktığı iddia edildi.

İbrahim Üzülmez; Elazığspor​, Gençlerbirliği, Gaziantepspor, Rizespor, Bursaspor, Ankaragücü, Eyüpspor ve Pendikspor'u çalıştırmıştı.

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Kaynak: TGRT Haber
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