Beşiktaş’ın başkanlık seçimi ne zaman? Hasan Arat istifa etmişti

03 Aralık 2024 15:34 - Güncelleme : 03 Aralık 2024 15:36

Trendyol Süper Lig ekibi Beşiktaş'ta istifalar sonrası gergin anlar yaşanmıştı. Hasan Arat'ın istifası sonrasında taraftarın gündemine yeni başkanlık seçiminin olacağı tarih yerleşmişti.

Siyah beyazlı ekipte Samet Aybaba, Brad Friedel ve Okay Karacan görevden alınmıştı Hasan Arat​'ın da istifa etmesiyle beraber erken seçim gündeme geldi.

Normal zamanda mayıs ayında olması planlanan seçimin tarihi belli oldu.

BEŞİKTAŞ​ BAŞKANLIK SEÇİMİ NE ZAMAN?

Beşiktaş'ta Hasan Arat istifa etmişti. İstifa sonrasında Arat'ın yerine Hüseyin Yücel​ gelmişti.

Taraftarın tepkisi sonrasında erken seçim kararı alındı. Buna göre başkanlık seçimi 29 Aralık tarihinde gerçekleşecek.

Hüseyin Yücel'in bugün stadyumda toplantı düzenlemesi bekleniyor.

HASAN ARAT İSTİFA AÇIKLAMASI

Geçtiğimiz günlerde yaşanan Göztepe mağlubiyeti sonrası siyah beyazlı ekipte gerginlikler yaşanmıştı. Başkan Arat ise yenilgi sonrasında

"Bu kararın kalbimde taşıdığı anlamı ve benim için ne kadar zor olduğunu en iyi sizler bilirsiniz. Görev sürem boyunca varlığınız bana her daim güç verdi. 3 Aralık 2023 tarihinde, sizlerin güveniyle ve desteğiyle bu onurlu göreve geldim. Bu zaman içerisinde yaşadığım tecrübelerin hayatımda her zaman özel bir yeri olacaktır. Bu yolda beni yalnız bırakmayan, oyları ve güvenleriyle yanımda duran kıymetli kongre üyelerimize ve Beşiktaşlılara yürekten teşekkür ediyorum.

Sizin destekleriniz, bana her adımımda ilham ve cesaret verdi. En büyük teşekkürü ise maçlarda, sokaklarda, gözlerindeki ışıltıyla beni karşılayan ve yüreğime dokunan gençlerimize ve çocuklarımıza borçluyum. Onların Beşiktaş sevgisini kalbimde her zaman yaşatacağım. Seçim öncesinde ve görevim süresince huzurlarınıza gelerek anlattığım konuların Beşiktaş için anlamının ve değerinin çok büyük olduğunu, zaman daha iyi gösterecektir..." açıklaması ile görevinden ayrıldığını açıklamıştı.