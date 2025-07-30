Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
26°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Sumru Tarhan

Beşiktaş’ın maçı ne zaman? Shakhtar Donetsk maçına kısa süre kaldı

Siyah beyazlı ekip Shakhtar Donetsk ile karşı karşıya gelecek. Heyecanla beklenen Beşiktaş maçında kimler eksik belli oldu. Beşiktaş, turu geçmek için çalışmalara devam ediyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Beşiktaş’ın maçı ne zaman? Shakhtar Donetsk maçına kısa süre kaldı
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
30.07.2025
saat ikonu 13:44
|
GÜNCELLEME:
30.07.2025
saat ikonu 13:44

, 2. eleme turu rövanş maçında yarın ile mücadele edecek. Tüm Türkiye'nin yakından takip edeceği maça kısa süre kaldı.

BEŞİKTAŞ'IN MAÇI NE ZAMAN?

Krakow kentindeki Reymana Stadı'nda yarın 21.00'de oynanacak olan Beşiktaş maçı için bekleyiş devam ediyor. Nefes kesen maç yarın oynanacak. Siyah beyazlı ekibin turu geçmesi halinde muhtemel rakipleri Rangers (İskoçya)-Panathinaikos (Yunanistan) eşleşmesinin kaybedeni olacak. Rangers, ilk maçta rakibini 2-0'lık skorla yenmişti.

Beşiktaş’ın maçı ne zaman? Shakhtar Donetsk maçına kısa süre kaldı

BEŞİKTAŞ NASIL TUR ATLAR?

Beşiktaş, 4-2 kaybettiği maçın ilk rövanşında turu geçebilmek için en az 3 farklı galiyiet almalı. Rakibi karşısında 2 farklı galibiyetlerde maç uzatmalara giderken tek farklı yenilgi, rakibinin turu geçmesine neden olacak.

Beşiktaş’ın maçı ne zaman? Shakhtar Donetsk maçına kısa süre kaldı

BEŞİKTAŞ MAÇINDA KİMLER EKSİK?

Beşiktaş'ta Mustafa Hekimoğlu ve Can Keleş'in sakatlığı devam ederken yeni transfer Orkun Kökçü'nün dizinde ödem bulunuyor. Bugün yapılacak olan antrenmanın ardından forma giyip giymeyeceği belli olacak. Moskova ile görüşme yapan Gedson Fernandes'in de kadroda yer alması beklenmiyor. Emrecan Uzunhan, Jean Onana ve Alex Oxlade-Chamberlain ise UEFA listesinde yer almamıştı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Beşiktaş turu geçerse rakipleri belli! UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda kritik viraj
ETİKETLER
#Futbol
#beşiktaş
#uefa avrupa ligi
#spor
#shakhtar donetsk
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.