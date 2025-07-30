Beşiktaş’ın maçı ne zaman? Shakhtar Donetsk maçına kısa süre kaldı

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanş maçında yarın Shakhtar Donetsk ile mücadele edecek. Tüm Türkiye'nin yakından takip edeceği maça kısa süre kaldı.

BEŞİKTAŞ'IN MAÇI NE ZAMAN?

Krakow kentindeki Reymana Stadı'nda yarın 21.00'de oynanacak olan Beşiktaş maçı için bekleyiş devam ediyor. Nefes kesen maç yarın oynanacak. Siyah beyazlı ekibin turu geçmesi halinde muhtemel rakipleri Rangers (İskoçya)-Panathinaikos (Yunanistan) eşleşmesinin kaybedeni olacak. Rangers, ilk maçta rakibini 2-0'lık skorla yenmişti.

BEŞİKTAŞ NASIL TUR ATLAR?

Beşiktaş, 4-2 kaybettiği maçın ilk rövanşında turu geçebilmek için en az 3 farklı galiyiet almalı. Rakibi karşısında 2 farklı galibiyetlerde maç uzatmalara giderken tek farklı yenilgi, rakibinin turu geçmesine neden olacak.

BEŞİKTAŞ MAÇINDA KİMLER EKSİK?

Beşiktaş'ta Mustafa Hekimoğlu ve Can Keleş'in sakatlığı devam ederken yeni transfer Orkun Kökçü'nün dizinde ödem bulunuyor. Bugün yapılacak olan antrenmanın ardından forma giyip giymeyeceği belli olacak. Moskova ile görüşme yapan Gedson Fernandes'in de kadroda yer alması beklenmiyor. Emrecan Uzunhan, Jean Onana ve Alex Oxlade-Chamberlain ise UEFA listesinde yer almamıştı.