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Beşiktaş’ın maçı ne zaman? Tel Aviv maçı merak konusu oldu

Editör: Erdem Avşar / Kaynak: TGRT Haber
14 Kasım 2024 17:56 - Güncelleme : 14 Kasım 2024 18:36
Beşiktaş’ın maçı ne zaman? Tel Aviv maçı merak konusu oldu

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi’nin 5’inci haftasında Maccabi Tel Aviv ile karşı karşıya gelecek. Tarafsız sahaya alınan maçın detayları araştırma konusu oldu.

Milli aranın ardından UEFA Avrupa Ligi’nde maç heyecanı devam ediyor.

Turnuvanın 5. haftasında temsilcimiz Beşiktaş​, İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv​ ile karşılaşacak.

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BEŞİKTAŞ’IN MAÇI NE ZAMAN?

Beşiktaş ile Maccabi Tel Aviv UEFA Avrupa Ligi​ 5. hafta maçında 28 Kasım Perşembe​ günü saat 20:45'te mücadeleye başlayacak.

Karşılaşma, seyircisiz olarak Macaristan'ın Debrecen kentinde oynanacak.

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BEŞİKTAŞ’IN MAÇI HANGİ KANALDA?

Beşiktaş ile Maccabi Tel Aviv arasında oynanacak mücadelenin TRT 1 ya da TRT Spor kanallarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanması bekleniyor.

Siyah-beyazlı ekip, 4 Kasım'da, Tüpraş Stadı'nda oynanması gereken karşılaşmanın provokatif eylem ihtimali göz önünde bulundurularak tarafsız bir ülkede oynanmasına karar verildiğini duyurmuştu.

Sıkça Sorulan Sorular
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Kaynak: TGRT Haber
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