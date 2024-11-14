Beşiktaş’ın maçı ne zaman? Tel Aviv maçı merak konusu oldu

14 Kasım 2024 17:56 - Güncelleme : 14 Kasım 2024 18:36

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi’nin 5’inci haftasında Maccabi Tel Aviv ile karşı karşıya gelecek. Tarafsız sahaya alınan maçın detayları araştırma konusu oldu.

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Milli aranın ardından UEFA Avrupa Ligi’nde maç heyecanı devam ediyor.

Turnuvanın 5. haftasında temsilcimiz Beşiktaş​, İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv​ ile karşılaşacak.

BEŞİKTAŞ’IN MAÇI NE ZAMAN?

Beşiktaş ile Maccabi Tel Aviv UEFA Avrupa Ligi​ 5. hafta maçında 28 Kasım Perşembe​ günü saat 20:45'te mücadeleye başlayacak.

Karşılaşma, seyircisiz olarak Macaristan'ın Debrecen kentinde oynanacak.

BEŞİKTAŞ’IN MAÇI HANGİ KANALDA?

Beşiktaş ile Maccabi Tel Aviv arasında oynanacak mücadelenin TRT 1 ya da TRT Spor kanallarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanması bekleniyor.

Siyah-beyazlı ekip, 4 Kasım'da, Tüpraş Stadı'nda oynanması gereken karşılaşmanın provokatif eylem ihtimali göz önünde bulundurularak tarafsız bir ülkede oynanmasına karar verildiğini duyurmuştu.