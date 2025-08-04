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 | Sumru Tarhan

Beşiktaş'ın muhtemel rakibi kim oldu? UEFA kura çekimi başlıyor

Beşiktaş'ın İrlanda temsilcisi St. Patrick's'i elemesi halinde hak kazanacağı Konferans Ligi play off turunda karşılaşacağı muhtemel rakibi bugün çekilecek olan UEFA kurası sonrası belli olacak. Taraftarlar heyecanla kura çekiminin başlayacağı saati bekliyor.

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Beşiktaş'ın muhtemel rakibi kim oldu? UEFA kura çekimi başlıyor
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
04.08.2025
saat ikonu 14:38
|
GÜNCELLEME:
04.08.2025
saat ikonu 14:38

Dünyanın her yerinden takip edilen 'nde bugün 15.00'de İsviçre'nin Nyon kentinde çekilecek. Kura çekiminin ardından 'ın muhtemel rakibi belli olacak.

BEŞİKTAŞ'IN PLAY OFF RAKİBİ KİM?

Siyah beyazlı ekibin rlanda temsilcisi St. Patrick's ile maçına kısa süre kaldı. Bugün gerçekleşen UEFA kura çekimi sonrasında muhtemel rakipler belli oldu. Beşiktaş'ın rakibini yenerek play off turuna katılma hakkı kazanması durumunda karşılaşacağı takımın kurası bugün gerçekleşiyor. Kura çekimi 4 Ağustos Pazartesi günü 15.00'te başlayacak.

Beşiktaş'ın muhtemel rakibi kim oldu? UEFA kura çekimi başlıyor

BEŞİKTAŞ PLAY OFF MUHTEMEL RAKİPLERİ

Siyah beyazlı ekibin rakibi yenmesi durumunda play off turunda karşılaşması muhtemel olan takımlar şöyle:

Lausanne Sport-Astana
Dinamo City-Hajduk Split
Spartak Trnava-Univ Craiova
Polissya-Paksi
Kauno Zalgiris-Arda.

Kura çekimi henüz başlamazken 15.00'te başlayacak. Yapılacak olan UEFA Konferans Ligi kura çekimi sonrasında muhtemel rakibi belli olacak.

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ETİKETLER
#beşiktaş
#UEFA Konferans Ligi
#play-off
#kura çekimi
#Aktüel
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