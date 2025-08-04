Beşiktaş'ın muhtemel rakibi kim oldu? UEFA kura çekimi başlıyor

Dünyanın her yerinden takip edilen UEFA Konferans Ligi'nde kura çekimi bugün 15.00'de İsviçre'nin Nyon kentinde çekilecek. Kura çekiminin ardından Beşiktaş'ın muhtemel rakibi belli olacak.
Siyah beyazlı ekibin rlanda temsilcisi St. Patrick's ile maçına kısa süre kaldı. Bugün gerçekleşen UEFA kura çekimi sonrasında muhtemel rakipler belli oldu. Beşiktaş'ın rakibini yenerek play off turuna katılma hakkı kazanması durumunda karşılaşacağı takımın kurası bugün gerçekleşiyor. Kura çekimi 4 Ağustos Pazartesi günü 15.00'te başlayacak.
Siyah beyazlı ekibin rakibi yenmesi durumunda play off turunda karşılaşması muhtemel olan takımlar şöyle:
Lausanne Sport-Astana
Dinamo City-Hajduk Split
Spartak Trnava-Univ Craiova
Polissya-Paksi
Kauno Zalgiris-Arda.
Kura çekimi henüz başlamazken 15.00'te başlayacak. Yapılacak olan UEFA Konferans Ligi kura çekimi sonrasında muhtemel rakibi belli olacak.