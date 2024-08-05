Beşiktaş'ın muhtemel rakibi olan Partizan, Superliga'da 2023-2024 sezonunu 2. sırada bitirdi
Bugün UEFA Avrupa Ligi'nde 14.00'da kura çekimi gerçekleşti. Siyah beyazlı ekibin ise muhtemel olacak rakibi kura sonucunda belli olurken Partizan - FC Lugano eşleşmesin galibi ile mücadele edeken Partizan hangi ülkenin, nerenin takımı gündeme geldi.
5 Ağustos günü gerçekleşen kura çekimi sonrasında BJK'nin rakibi de netleşti.
Partizan - FC Lugano maçının galibi Beşiktaş ile eşleşirken futbolseverler Parzitan takımının kadrosu ve istatistiklerini araştırmaya başladı.
PARTİZAN NERENİN, HANGİ ÜLKENİN TAKIMI?
Sırbistan'ın başkenti Belgrad'ın futbol takımı olan Partizan, 4 Ekim 1945'te kurulurken ezeli rakibi Crvena zvezda'dır.
Partizan Stadyumu'nda maçlarını oynarken Partizan Futbol Kulübü 20 kere lig şampiyonu oldu. 10 defa Yugoslavya ver ardından Sırbistan Kupası'nı müzesine götüren takım 4 kez hem şampiyon hem de kupa galibi oldu.
Avrupa kupalarında çıktığı 147 maçta 60 galibiyet, 29 beraberlik ve 58 yenilgi aldı.
BEŞİKTAŞ KİMİNLE EŞLEŞTİ?
UEFA Avrupa Ligi'nde BJK, Partizan - FC Lugano karşılaşmanın galibi ile eşleşecek. Daha önce 4 defa mücadele eden ikili arasında Beşiktaş, 3 maçı kazanırken 1 tanesinde berabere kaldı.
BJK, Lugano ile geçen sezon Konferans Ligi grubunda mücadele ederken deplasmanda 2-0 kazanırken evindeki maçta 3-2 mağlup oldu.