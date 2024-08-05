Beşiktaş'ın muhtemel rakibi olan Partizan, Superliga'da 2023-2024 sezonunu 2. sırada bitirdi

05 Ağustos 2024 14:20 - Güncelleme : 05 Ağustos 2024 14:27

5 Ağustos günü gerçekleşen kura çekimi sonrasında BJK'nin rakibi de netleşti.

Partizan - FC Lugano maçının galibi Beşiktaş ile eşleşirken futbolseverler Parzitan takımının kadrosu ve istatistiklerini araştırmaya başladı.

PARTİZAN NERENİN, HANGİ ÜLKENİN TAKIMI?

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'ın futbol takımı olan Partizan, 4 Ekim 1945'te kurulurken ezeli rakibi Crvena zvezda'dır.

Partizan Stadyumu'nda maçlarını oynarken Partizan Futbol Kulübü 20 kere lig şampiyonu oldu. 10 defa Yugoslavya ver ardından Sırbistan Kupası'nı müzesine götüren takım 4 kez hem şampiyon hem de kupa galibi oldu.

Avrupa kupalarında çıktığı 147 maçta 60 galibiyet, 29 beraberlik ve 58 yenilgi aldı.

BEŞİKTAŞ KİMİNLE EŞLEŞTİ?

UEFA Avrupa Ligi'nde BJK, Partizan - FC Lugano karşılaşmanın galibi ile eşleşecek. Daha önce 4 defa mücadele eden ikili arasında Beşiktaş, 3 maçı kazanırken 1 tanesinde berabere kaldı.

BJK, Lugano ile geçen sezon Konferans Ligi grubunda mücadele ederken deplasmanda 2-0 kazanırken evindeki maçta 3-2 mağlup oldu.