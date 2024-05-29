Beşiktaş'ın radarında olan teknik direktör Razvan Lucescu PAOK takımını çalıştırıyor

29 May 2024 10:42 - Güncelleme : 29 May 2024 11:15

Süper Lig'in 2023-2024 sezonunda iyi bir performans gösteremeyen Beşiktaş teknik direktör arayışlarına hız verdi.

Sürekli olarak sezon içinde değişiklik yapan siyah-beyazlı ekibin yönetiminin Nuri Şahin, Jose Mourinho ve Sergen Yalçın ile temasa geçtiği biliniyordu.

Şimdi ise yönetimin "General" takma adıyla tanınan teknik direktör Ravzan Lucescu ile görüştüğü iddia ediliyor.

Taraftarlar tarafından başarılı teknik direktörün hangi takımı çalıştırdığı ve oynadığı takımlar merak ediliyor.

Ravzan Lucescu kariyeri boyunca Al Hilal, AO Xanthi, El-Jaish SC, FC Brasov, FC Rapid, POAK, Petrolul Ploiesti ve Romanya Milli takımını çalıştırdı.

55 yaşındaki Başarılı teknik adam 2021-2022 sezonundan beri Yunanistan liginde PAOK takımını çalıştırıyor.

Ravzan Lucescu ilk çalıştırdığı sene ligde 16 maç kazanarak 53 puan ile 2. sırada yer aldı ve Yunanistan Kupası'nı müzesine götürdü.

2022-2023 senesinde ise 15 maç kazandı ve 54 puan topladı.

Ligi ise POAK 4. sırada tamamladı ve kupa alamadı.

Bu sezon ise ligde POAK ile Ravzan Lucescu büyük bir başarı göstererek 19 maç galibiyet ve 3 maç beraberlik aldı.

Sadece 4 maç kaybederek 60 puan toplayan takım ligi birinci sırada tamamladı.

Teknik adamın kariyeri boyunca kazandığı kupalar ise şöyle: