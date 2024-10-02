Beşiktaş'ın rakibi Eintracht Frankfurt Almanya'nın birinci liginde oynuyor

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT HABER

02 Ekim 2024 16:17 - Güncelleme : 02 Ekim 2024 16:35

UEFA Avrupa Ligi kapsamında Beşiktaş bu hafta Eintracht Frankfurt ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşmanın başlamasına saatler kala taraftarlar tarafından Eintracht Frankfurt hangi ülkenin takımı olduğu merak ediliyor. Ayrıca Eintracht Frankfurt'un istatistikleri ve puan durumu da gündemde olan konular arasında yer alıyor.