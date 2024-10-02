Beşiktaş'ın rakibi Eintracht Frankfurt Almanya'nın birinci liginde oynuyor
UEFA Avrupa Ligi kapsamında Beşiktaş bu hafta Eintracht Frankfurt ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşmanın başlamasına saatler kala taraftarlar tarafından Eintracht Frankfurt hangi ülkenin takımı olduğu merak ediliyor. Ayrıca Eintracht Frankfurt'un istatistikleri ve puan durumu da gündemde olan konular arasında yer alıyor.
Avrupa'nın en prestijli ikinci futbol organizasyonu olan UEFA Avrupa Ligi'nde bu hafta temsilcimiz Beşiktaş ikinci maçına çıkacak.
Karşılaşmanın saatinin yakınlaşmasıyla birlikte taraftarlar tarafından Eintracht Frankfurt'un hangi ülkenin takımı olduğu merak ediliyor.
EİNTRACHT FRANKFURT HANGİ ÜLKENİN TAKIMI?
Eintracht Frankfurt, 1899 yılında Almanya'nın aynı adlı şehrinde kuruldu.
Siyah-beyaz renklere sahip olan kulüp iç saha maçlarını 58 bin kişilik kapasiteli Deutsche Bank Park'ta oynuyor.
Almanya'nın futbol ligi Bundesliga'nın kurucu üyeleri arasında yer alan takım birinci ligden 4 kere ikinci lige düşerek tekrardan çıkmaya hak kazandı.
Tarihi boyunca birer tane UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğu alan kulübün 1 Almanya Bundesliga kupası kazandı.
5 Almanya kupasına sahip olan Eintracht Frankfurt'un Transfermarkt'ın verilerine göre 248.30 milyon Euro değeri bulunuyor.
EİNTRACHT FRANKFURT İSTATİSTİKLERİ, PUAN DURUMU
Eintracht Frankfurt, Bundesliga'da oynadığı 5 maçın 4'ünü kazanarak 12 puan ile ikinci sırada yer alıyor.
Sezona başarılı bir şekilde başlayan takım sadece Borussia Dortmun deplasmanında 2-0 mağlup oldu.
Avrupa Ligi'nde ise ilk maçlar kapsamında 26 Eylül 2024 tarihinde oynanan Viktoria Plzen karşılaşmasında ise Eintracht Frankfurt 3-3 berabere kaldı.