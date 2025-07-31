Beşiktaş’ın Shakhtar’ı kaç kaç yenmesi lazım? 1-0, 2-0, 2-1 ve 3-1'lik skor ihtimalleri

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanş maçında Shakhtar Donetsk ile deplasmanda karşılaşacak. Siyah-beyazlılar, ilk maçtaki 4-2’lik yenilginin rövanşında tur için mücadele edecek.

BEŞİKTAŞ'IN KAÇ KAÇ YENMESİ LAZIM?

Beşiktaş’ın, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanş maçında Shakhtar Donetsk’i en az 3 farklı skorla yenmesi gerekiyor. İlk maçta sahasında 4-2 mağlup olan siyah-beyazlılar, turu geçebilmek için deplasmanda en az 3 gol farkla galip gelmelidir. Örneğin, 3-0, 4-1 veya 5-2 gibi skorlar, Beşiktaş’ın bir üst tura yükselmesini sağlayacak.

Shakhtar Donetsk karşısında alınacak 2 farklı galibiyetler (örneğin 2-0 veya 3-1) maçı uzatmalara götürecek. Ancak, tek farklı galibiyetler, beraberlikler veya yenilgiler, Ukrayna temsilcisinin turu geçmesine neden olacak.

BEŞİKTAŞ SHAKHTAR'I 1-0, 2-0, 2-1, 3-1 YENERSE NE OLUR, TURU GEÇER Mİ?

Beşiktaş’ın Shakhtar Donetsk’i 1-0 yenmesi durumunda, ilk maçtaki 4-2’lik yenilgi nedeniyle toplam skorda geride kalacağı için turu geçemeyecek ve elenecek. 2-0’lık bir galibiyet, toplam skoru 4-4’e getirerek maçı uzatmalara taşıyacak, ancak bu skorla Beşiktaş doğrudan tur atlayamayacak. 2-1’lik bir galibiyet de toplam skorda Shakhtar’ın 5-4 üstünlüğüyle sonuçlanacağından, Beşiktaş’ın elenmesine yol açacak. Ancak, 3-1’lik bir galibiyet, toplam skoru 5-5 yaparak maçı uzatmalara götürecek.

3 farklı galibiyet için Beşiktaş’ın en az 3-0, 4-1 veya daha yüksek bir skorla kazanması gerekiyor. Örneğin, 4-1’lik bir galibiyet, toplam skorda Beşiktaş’ı 6-5 öne geçirerek turu geçmesini sağlayacak. Siyah-beyazlıların bu maçta hücumda etkili bir performans sergilemesi ve savunmada disiplinli bir oyun ortaya koyması gerekiyor.

BEŞİKTAŞ'IN SHAKHTAR DONETSK'E KAÇ GOL ATMASI LAZIM?

Beşiktaş’ın turu geçebilmek için Shakhtar Donetsk’e en az 3 gol farkla galip gelmesi gerekiyor, bu da maçta en az 3 gol atması gerektiği anlamına geliyor. Örneğin, 3-0, 4-1 veya 5-2 gibi skorlar, Beşiktaş’ın tur atlamasını sağlayacak.

Mustafa Hekimoğlu, Can Keleş ve Orkun Kökçü’nün sakatlıkları ile Gedson Fernandes’in kadroda yer almaması, takımın gol yollarındaki etkinliğini zorlaştırabilir. Yine de siyah-beyazlılar, Reymana Stadı’nda oynanacak bu maçta taraftarların karamsar havasını dağıtmak için gol odaklı bir stratejiyle sahaya çıkacak.

BEŞİKTAŞ SHAKHTAR DONETSK BERABERE BİTERSE NE OLUR?

Eğer Beşiktaş, Shakhtar Donetsk ile berabere kalırsa, ilk maçtaki 4-2’lik yenilgi nedeniyle turu geçemeyecek ve UEFA Avrupa Ligi’nden elenecek. Beraberlik durumunda, toplam skorda Shakhtar Donetsk üstünlüğünü koruyacak ve bir üst tura yükselecek. Bu durumda Beşiktaş, yoluna UEFA Konferans Ligi 3. eleme turunda devam edecek ve St. Patrick’s (İrlanda)-Kalju (Estonya) eşleşmesinin kazananıyla karşılaşacak.