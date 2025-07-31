Beşiktaş’ın tur atlaması için kaç gol atması lazım? Avrupa Ligi’nde dev mücadele

UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanş maçında bu akşam siyah beyazlı ekip Shakhtar Donetsk ile mücadele edecek. İlk maçında yenilgi alan BJK, kaç gol atarsa tur atlar belli oldu.

BEŞİKTAŞ’IN TUR ATLAMASI İÇİN KAÇ GOL ATMASI LAZIM?

Bu akşam oynanacak olan Beşiktaş Shakhtar Donetsk maçı için bekleyiş sürüyor. İlk maçta siyah beyazlı ekip 4-2'lik skorla mağlup olmuştu. Turu geçebilmesi için en az 3 farklı galibiyet alması gerekiyor. Rakibi karşısında 2 farklı gol alması halinde karşılaşma uzatmalara giderken tek farklı yenilgi rakibinin üst tura çıkmasına neden olacak.

BEŞİKTAŞ KAÇ GOL ATARSA TUR ATLAR?

Bu akşam oynanacak olan dev mücadele için bekleyiş devam ediyor. Beşiktaş ilk maçta 4-2'lik mağlubiyet yaşarken bu akşam galibiyet almayı hedefliyor. Bugün Beşiktaş'ın tur atlamak için en az 3 farklı galibiyet alması gerekiyor.

2‑0 ya da 3‑1 gibi 2 gollü fark durumlarında 4‑4 ya da 5‑5 bağlanır, bu durumda maç ekstra uzatmaya gider. Eğer +1 farkla kazanılırsa (örneğin 3‑2 ya da 4‑3), toplamda Shakhtar fazla gol atmış sayılır ve tur atlayan o olur.