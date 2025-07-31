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 | Sumru Tarhan

Beşiktaş’ın tur atlaması için kaç gol atması lazım? Avrupa Ligi’nde dev mücadele

Beşiktaş'ın tur atlama ihtimalleri ve senaryosu taraftarın gündeminde. Bu akşam oynanacak olan Beşiktaş Shakhtar Donetsk maçına kısa süre kala siyah beyazlı ekibin atması gereken gol sayısı konuşuldu.

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Beşiktaş’ın tur atlaması için kaç gol atması lazım? Avrupa Ligi’nde dev mücadele
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
31.07.2025
saat ikonu 12:37
|
GÜNCELLEME:
31.07.2025
saat ikonu 12:37

2. eleme turu rövanş maçında bu akşam siyah beyazlı ekip ile mücadele edecek. İlk maçında yenilgi alan BJK, kaç gol atarsa tur atlar belli oldu.

BEŞİKTAŞ’IN TUR ATLAMASI İÇİN KAÇ GOL ATMASI LAZIM?

Bu akşam oynanacak olan Shakhtar Donetsk maçı için bekleyiş sürüyor. İlk maçta siyah beyazlı ekip 4-2'lik skorla mağlup olmuştu. Turu geçebilmesi için en az 3 farklı galibiyet alması gerekiyor. Rakibi karşısında 2 farklı gol alması halinde karşılaşma uzatmalara giderken tek farklı yenilgi rakibinin üst tura çıkmasına neden olacak.

Beşiktaş’ın tur atlaması için kaç gol atması lazım? Avrupa Ligi’nde dev mücadele

BEŞİKTAŞ KAÇ GOL ATARSA TUR ATLAR?

Bu akşam oynanacak olan dev mücadele için bekleyiş devam ediyor. Beşiktaş ilk maçta 4-2'lik mağlubiyet yaşarken bu akşam galibiyet almayı hedefliyor. Bugün Beşiktaş'ın tur atlamak için en az 3 farklı galibiyet alması gerekiyor.

Beşiktaş’ın tur atlaması için kaç gol atması lazım? Avrupa Ligi’nde dev mücadele

2‑0 ya da 3‑1 gibi 2 gollü fark durumlarında 4‑4 ya da 5‑5 bağlanır, bu durumda maç ekstra uzatmaya gider. Eğer +1 farkla kazanılırsa (örneğin 3‑2 ya da 4‑3), toplamda Shakhtar fazla gol atmış sayılır ve tur atlayan o olur.

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ETİKETLER
#beşiktaş
#uefa avrupa ligi
#shakhtar donetsk
#Eleme Turu
#Rövanş Maçı
#Aktüel
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