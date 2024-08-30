Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nde eşleştiği rakipler açıklandı
Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT Haber
30 Ağustos 2024 14:25 - Güncelleme : 30 Ağustos 2024 14:34
2024-2025 UEFA Avrupa Ligi sezonunun kura çekimleri yapıldı. Temsilcimiz Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nde rakiplerinin kim olduğu ve maçların ne zaman yapılacağı kura çekimlerinin ardından belli oldu. UEFA Avrupa Ligi maç takvimi de yayınlandı.
Beşiktaş, Lugano'yu yenere UEFA Avrupa Ligi'ne katılmaya hak kazandı.
Temsilcimiz siyah-beyazlıların UEFA Avrupa Ligi'nde eşleştiği rakipler ise bugün gerçekleştirilen kura çekimlerinin ardından belli oldu.
Taraftarlar tarafından Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi rakipleri ve maçlarının ne zaman oynanacağı merak ediliyor.
BEŞİKTAŞ UEFA AVRUPA LİGİ RAKİPLERİ KİM?
UEFA tarafından Monako'da bulunan Grimaldi Forum'da gerçekleştirilen kura çekimlerine göre Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'nde karşılaşacağı rakipleri şöyle:
- Frankfurt, Ajax
- M. Tel-Aviv
BEŞİKTAŞ'IN UEFA AVRUPA MAÇLARI NE ZAMAN?
UEFA'nın açıkladığı bilgilere göre maçların ne zaman oynanacağı ve saatleri 31 Ağustos 2024 tarihinde açıklanacak.
Beşiktaş'ın da karşılaşmalarının kesin olarak ne zaman oynanacağı yarın belli olacak.
UEFA Avrupa Ligi'nin programı ise şöyle:
- 1. Hafta: 25-26 Eylül 2024
- 2. Hafta: 3 Ekim 2024
- 3. Hafta: 24 Ekim 2024
- 4. Hafta: 7 Kasım 2024
- 5. Hafta: 28 Kasım 2024
- 6. Hafta: 12 Aralık 2024
- 7. Hafta: 23 Ocak 2025
- 8. Hafta: 30 Ocak 2025
- Play-off: 13 Şubat 2025 / 20 Şubat 2025
- Son 16 turu: 6 Mart 2025 / 13 Mart 2025
- Çeyrek final: 10 Nisan 2025 / 17 Nisan 2025
- Yarı final: 1 Mayıs 2025 / 8 Mayıs 2025
- Final: 21 Mayıs 2025
Kaynak: TGRT Haber