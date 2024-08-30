Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nde eşleştiği rakipler açıklandı

30 Ağustos 2024 14:25 - Güncelleme : 30 Ağustos 2024 14:34

Beşiktaş, Lugano'yu yenere UEFA Avrupa Ligi'ne katılmaya hak kazandı.

Temsilcimiz siyah-beyazlıların UEFA Avrupa Ligi'nde eşleştiği rakipler ise bugün gerçekleştirilen kura çekimlerinin ardından belli oldu.

Taraftarlar tarafından Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi rakipleri ve maçlarının ne zaman oynanacağı merak ediliyor.

BEŞİKTAŞ UEFA AVRUPA LİGİ RAKİPLERİ KİM?

UEFA tarafından Monako'da bulunan Grimaldi Forum'da gerçekleştirilen kura çekimlerine göre Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'nde karşılaşacağı rakipleri şöyle:

Frankfurt, Ajax

M. Tel-Aviv

BEŞİKTAŞ'IN UEFA AVRUPA MAÇLARI NE ZAMAN?

UEFA'nın açıkladığı bilgilere göre maçların ne zaman oynanacağı ve saatleri 31 Ağustos 2024 tarihinde açıklanacak.

Beşiktaş'ın da karşılaşmalarının kesin olarak ne zaman oynanacağı yarın belli olacak.

UEFA Avrupa Ligi'nin programı ise şöyle: