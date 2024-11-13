Beşiktaş’ın van Bronckhorst kararı belli oldu! Hasan Arat açıklama yaptı

13 Kasım 2024 18:22 - Güncelleme : 13 Kasım 2024 18:37

Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat, takımda kalıp kalmayacağı tartışma konusu olan teknik direktörleri Giovanni van Bronckhorst ile ilgili açıklama yaptı.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat, Hollandalı teknik direktörleri Giovanni van Bronckhorst'un geleceğine dair açıklama yaptı.

VAN BRONCKHORST BEŞİKTAŞ’TAN GİDECEK Mİ?

Hasan Arat, takıma ve van Bronckhorst'a inandıklarını dile getirirken herhangi bir değişikliğe gidilmeyeceğini belirtti.

Hasan Arat, "Takıma ve Giovanni van Bronckhorst'a inanıyoruz. Kimse bir değişiklik falan beklemesin. Hedeflerimiz var.” şeklinde konuştu.

CAMİAYA SESLENDİ

Açıklamalarında Beşiktaş camiasına da seslenen Başkan Hasan Arat, takımın yeni kurulmuş bir takım olduğunu ve taraftarın takımın arkasında durması gerektiğini belirtti.

Ligin daha bitmediğini ve Avrupa’da şansları olduğunu söyleyen Arat, takımın geçen sene ile kıyaslanmaması gerektiğini ifade etti.