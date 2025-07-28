Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü kim olacak? Sergen Yalçın Beşiktaş'a gelecek mi?

Beşiktaş yeni sezona mağlubiyet ile başladı. Siyah-beyazlılar, UEFA Avrupa Ligi'nin 2. eleme turunda karşılaştığı Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk'e kendi stadında 4-2 yenildi. Yaşanan mağlubiyetin ardından Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer ile yolların ayrılacağı iddia edildi.

RMC Sport'ta yer alan habere göre Nerveçli teknik adam alınan kötü sonuçlardan dolayı görevden ayrılabilir. Fransız basınında ortaya atılan iddiaların ardından Beşiktaş'ın yeni teknik direktörünün kim olacağı gündeme geldi.

BEŞİKTAŞ'IN YENİ TEKNİK DİREKTÖRÜ KİM OLACAK?

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörünün kim olacağı hakkında henüz bir açıklama yapılmadı. Sözcü'nün haberine göre siyah-beyazlıların adayları arasında Nuri Şahin bulunuyor.

Nuri Şahin'in yanı sıra Sergen Yalçın'ın teknik direktörlüğe getirileceğine dair de iddialar ortaya atıldı.

SERGEN YALÇIN BEŞİKTAŞ'A GELECEK Mİ?

Beşiktaş, Giovanni van Bronckhorst'un ayrılığının ardından Sergen Yalçın'a teklif götürmüştü. Ancak Sergen Yalçın kardeşinin rahatsızlığı nedeniyle teklifi kabul etmemişti. Ole Gunnar Solskjaer'in ayrılığının gündeme gelmesinin ardından tekrardan Sergen Yalçın ihtimali gündeme geldi. Konuyla ilgili resmi bir açıklama henüz yapılmadı. Shakhtar Donetsk - Beşitaş rövanş maçının ardından durumun netlik kazanması bekleniyor.