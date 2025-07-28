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 | Hüseyin Bahcivan

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü kim olacak? Sergen Yalçın Beşiktaş'a gelecek mi?

Beşiktaş'ta Shakhtar Donetsk maçında alınan kötü sonucunun ardından Ole Gunnar Solskjaer ile yolların ayrılacağı iddia edildi. Ortaya atılan iddiaların ardından Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü kim olacağı gündeme geldi. Sergen Yalçın'ın Beşiktaş'a gelip gelmeyeceği taraftarlar tarafından merak ediliyor.

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Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü kim olacak? Sergen Yalçın Beşiktaş'a gelecek mi?
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
28.07.2025
saat ikonu 16:24
|
GÜNCELLEME:
28.07.2025
saat ikonu 16:24

yeni sezona mağlubiyet ile başladı. Siyah-beyazlılar, UEFA Avrupa Ligi'nin 2. eleme turunda karşılaştığı Ukrayna ekibi 'e kendi stadında 4-2 yenildi. Yaşanan mağlubiyetin ardından Beşiktaş Teknik Direktörü ile yolların ayrılacağı iddia edildi.

RMC Sport'ta yer alan habere göre Nerveçli teknik adam alınan kötü sonuçlardan dolayı görevden ayrılabilir. Fransız basınında ortaya atılan iddiaların ardından Beşiktaş'ın yeni teknik direktörünün kim olacağı gündeme geldi.

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü kim olacak? Sergen Yalçın Beşiktaş'a gelecek mi?

BEŞİKTAŞ'IN YENİ TEKNİK DİREKTÖRÜ KİM OLACAK?

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörünün kim olacağı hakkında henüz bir açıklama yapılmadı. Sözcü'nün haberine göre siyah-beyazlıların adayları arasında bulunuyor.

Nuri Şahin'in yanı sıra 'ın teknik direktörlüğe getirileceğine dair de iddialar ortaya atıldı.

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü kim olacak? Sergen Yalçın Beşiktaş'a gelecek mi?

SERGEN YALÇIN BEŞİKTAŞ'A GELECEK Mİ?

Beşiktaş, Giovanni van Bronckhorst'un ayrılığının ardından Sergen Yalçın'a teklif götürmüştü. Ancak Sergen Yalçın kardeşinin rahatsızlığı nedeniyle teklifi kabul etmemişti. Ole Gunnar Solskjaer'in ayrılığının gündeme gelmesinin ardından tekrardan Sergen Yalçın ihtimali gündeme geldi. Konuyla ilgili resmi bir açıklama henüz yapılmadı. Shakhtar Donetsk - Beşitaş rövanş maçının ardından durumun netlik kazanması bekleniyor.

ETİKETLER
#beşiktaş
#teknik direktör
#sergen yalçın
#shakhtar donetsk
#nuri şahin
#Ole Gunnar Solskjaer
#Aktüel
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