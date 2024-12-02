Beşiktaş'ta İbrahim Üzülmez sesleri! Yeni teknik direktör iddiaları gündemde
Sergen Yalçın’dan olumsuz yanıt alan Beşiktaş’ın boşalan teknik direktörlük koltuğu için İbrahim Üzülmez ile görüştüğü iddia edildi.
Siyah-beyazlılarda Başkan Hüseyin Yücel ve ekibi, yeni teknik direktör için görüşmelere başladı.
Eski hoca Sergen Yalçın adaylar arasında ilk sıraya almıştı ancak olumsuz bir dönüş alınması sonrası yönetim alternatif isimlere yöneldi.
İBRAHİM ÜZÜLMEZ BEŞİKTAŞ’A MI GELİYOR?
Sergen Yalçın’ın ardından ilk temas, Beşiktaş'ın eski futbolcusu İbrahim Üzülmez ile gerçekleşti.
İddialara göre, Hüseyin Yücel sabah saatlerinde İbrahim Üzülmez ile bağlantı kurdu.
DETAYLI GÖRÜŞME HATAYSPOR MAÇI SONRASINA
Seçimlere kadar takımın başında olan Başkan Yücel’in, Hatayspor maçının ardından İbrahim Üzülmez ile detayları konuşacağı iddia edildi.
Öte yandan, Üzülmez’in teknik direktörlük görevine konusuna da sıcak baktığı belirtiliyor.