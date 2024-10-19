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Beşiktaş’ta su kesintisi arızası devam ediyor

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber
19 Ekim 2024 18:37 - Güncelleme : 19 Ekim 2024 18:42
Beşiktaş’ta su kesintisi arızası devam ediyor

İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde meydana gelen su kesintisi vatandaşlara zor anlar yaşatırken ne zaman geleceği merak konusu oldu. Beşiktaş'ta suların geleceği saat netleşti.

19 Ekim akşamı Beşiktaş​'ta su kesintisi​ yaşanırken vatandaşlar ne zaman sonlanacağını araştırmaya başladı.

İSKİ​ internet sitesinde yer alan bilgilere göre suların geleceği saat netleşti.

BEŞİKTAŞ SU KESİNTİSİ NE ZAMAN BİTECEK 19 EKİM?

Abbasağa'da kesinti 23.59'a kadar devam edecek. 

CİHANNÜMA Mahallesinde de arızanın 23.59'a kadar sürmesi bekleniyor.  

19 Ekim günü MURADİYE Mahallesi'nde kesintinin sebebi "İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 900 MM ÇAPLI ANA İSALE HATTI ARIZASI" olarak bildirildi. Arıza, 23.59'da sonlanacak.

Beşiktaş’ta su kesintisi arızası devam ediyor - 1. Resim

Bugün Sinanpaş'da kesintinin nedeni "İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 900 MM ÇAPLI ANA İSALE HATTI ARIZASI" olarak belirlenirken 23.59'a kadar devam etmesi bekleniyor.

Türkali'de "İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 900 MM ÇAPLI ANA İSALE HATTI ARIZASI" sebebiyle su kesintisi yaşanırken 23.59'da bitmesi planlanıyor.

Beşiktaş Vişnezade Mahallesi'nde "İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 900 MM ÇAPLI ANA İSALE HATTI ARIZASI" nedeniyle kesinti yaşanıyor. 23.59'da sonlanması planlandı.

Yıldız Mahallesi'nde de kesintinin nedeni aynı olurken 23.59'da bitmesi bekleniyor.

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Kaynak: TGRT Haber
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Ayşe19 Ekim 2024 18:50

Bu kadar sıcak havada su kesintisi hiç iyi değil ya, insanlar bayılıyolar inanılmaz

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