BESYO ek tercih ücreti 80,00 TL olarak belirlendi, ödemeyenlerin başvurusu geçersiz olacak

02 Ekim 2024 17:27 - Güncelleme : 02 Ekim 2024 17:29

2 Ekim günü BESYO tercih süreci başladı. Parkur sınav süreci 20-26 Ağustos tarihlerinde tamamlanmıştı. BESYO tercihlerinin ardından ek tercihlerin ne zaman olduğu ve ücreti de gündeme gelecek. BESYO olan üniversiteler de kılavuzda yer aldı.

Bugün 16.00 itibarıyla başlayan tercih​ süreci 7 Ekim'e kadar sürerken adaylar T.C. kimlik numarası ve aday şifreleri ile internet sitesi üzerinden işlemlerini tamamlayabilecek.

Herhangi bir programa yerleşemeyen adaylar ise ek tercih yapabilecek. ÖSYM, BESYO olan üniversitelerin isimlerini yayınladığı kılavuzla paylaştı.

BESYO ÖZYES EK TERCİH VAR MI, ÜCRETİ NE KADAR?

2024 yılında uygulanan ÖZYES sonrası tercihler yapılacak ve boş kontenjan durumuna göre ÖSYM tarafından ek tercih tarihleri paylaşılacak. Ücret ise 80,00 TL olarak belirlendi.

Ücreti ödemeyen adayların tercihi geçersiz sayılacak. Yapılan açıklama şöyle oldu:

"Merkezî yerleştirmede kontenjanı dolmayan veya kaydolmama nedeniyle boş kalan kontenjanlara, ÖSYM

tarafından ek yerleştirme yapılacaktır.

Ek yerleştirmede engelli sporcular için ayrılan kontenjanların dolmaması durumunda boş kontenjan, genel

kontenjanlara aktarılarak yerleştirme yapılacaktır.

Ek yerleştirmede yer alan programları merkezî yerleştirmedeki en düşük puanlarına bakılmaksızın puanı

hesaplanmış adaylar tercih edebileceklerdir"

BESYO OLAN ÜNİVERSİTELER 2024

ÖSYM tarafından yayımlanan kılavuza göre BESYO olan üniversitelerden bazıları şöyle:

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) (Devlet Üniversitesi)

AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet Üniversitesi)

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)

ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet Üniversitesi)

ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)

ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)

ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet Üniversitesi)

AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)

Tüm üniversitelere öğrenmek için kılavuzdaki tabloyu inceleyebilirsiniz.

BESYO TERCİH KILAVUZU AÇIKLANDI MI?

2 Ekim günü 16.00 itibarıyla ÖZYES tercihleri başladı. Adaylar ÖSYM üzerinden işlemlerini tamamlayacak ve tercih süreci tamamlanacak.

Adaylar 7 Ekim'e kadar tercih yapabilecek. BESYO TERCİH KILAVUZU için tıklayınız

ÖZYES NEDİR?

Yükseköğretim kurumlarının özel yetenek sınavı kapsamında öğrenci alan spor bölümlerine öğrenci seçimi ve tercihlerin yapıldığı Özel Yetenek Sınavıdır.