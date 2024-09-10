BESYO tercih sürecinin eylül ayında başlaması bekleniyor

10 Eylül 2024 12:59 - Güncelleme : 10 Eylül 2024 13:01

Spor Bilimleri Fakültesi için düzenlenen Özel Yetenek Sınavının (ÖZYES), 26 Ağustos 2024 tarihinde tamamlanmasının ardından adaylar, BESYO tercih sürecini araştırmaya başladı.

DGS tercihlerinin ne zaman yapılacağı henüz ÖSYM tarafından açıklanmadı

DGS tercihlerinin ne zaman yapılacağı henüz ÖSYM tarafından açıklanmadı

Özel Yetenek Sınavı (ÖZYES) kapsamında yapılan BESYO sınavlarının tamamlanmasıyla beraber, yükseköğretim kurumlarının spor programları tercihlerinin eylül ayında başlaması bekleniyor.

2024 BESYO TERCİHLER BAŞLADI MI, NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2024 BESYO tercih dönemi henüz başlamadı. Ancak YKS ek tercih sürecinin devam etmesi nedeniyle BESYO tercih kılavuzunun eylül ayında yayımlanması öngörülüyor.

BESYO YERLEŞTİRME NASIL YAPILACAK?

Üniversite hayallerinde spor fakültelerine yer veren öğrenciler, merkezi yerleştirmede yükseköğretim programlarına; puanları, yükseköğretim programları ile ilgili tercihleri ve bu programların kontenjan ve koşulları göz önünde tutularak ÖSYM tarafından yerleştirilecekler. 2024 yılında yapılacak merkezi yerleştirmede ise 2024 yılı için hesaplanmış yerleştirme puanları kullanılacaktır.

En yüksek yerleştirme puanına sahip adaydan başlayarak ve adayların tercih sırası esas alınarak yerleştirme işlemleri gerçekleştirilecektir.

BESYO İÇİN EN AZ KAÇ PUAN?

BESYO bölümünü tercih etmek için TYT programında en az 160 puan ve 800 bin sıralamaya sahip olmak gerekiyor.