Beşyol metrobüs durağının Beylikdüzü yönü 27 Ağustos saat 18.00'de kapatılacak

26 Ağustos 2024 14:33 - Güncelleme : 26 Ağustos 2024 14:41

Metrobüs yolunda yapılan beyaz yol çalışması nedeniyle Küçükçekmece ve Yenibosna arasındaki durakların Söğütlüçeşme yönü sırayla kapatılmıştı.

Söğütlüçeşme yönünün çalışmalarının bitmesinin ardından Beylikdüzü yönü çalışmalarına başlandı.

Bu kapsamında Beşyol metrobüs durağının Beylikdüzü yönü trafiğe kapatılacak.

Vatandaşlar tarafından Beşyol metrobüs kapalı mı, ne zaman açılacak, neden kapalı sorularının cevapları araştırılmaya başlandı.

BEŞYOL METROBÜS KAPALI MI?

İBB tarafından açıklanan bilgilere göre 27 Ağustos Salı günü saat 18.00'den itibaren Beşyol metrobüs durağının Beylikdüzü yönü yolcu iniş ve binişlerine kapatılacak.

Durağın Söğütlüçeşme tarafı ise çalışmalardan etkilenmeyecek.

BEŞYOL METROBÜS NEDEN KAPALI?

Metrobüs güzergahında yapılan beyaz yol çalışması nedeniyle Beşyol durağı kapatılacak.

BEŞYOL METROBÜS NE ZAMAN AÇILACAK?

Beşyol metrobüs durağında yapılacak olan beyaz yol çalışması 30 Ağustos Cuma günü sabah saat 06.00'da sona erecek.

Tekrardan vatandaşlar durağın Beylikdüzü tarafından metrobüse binecekler.