Beykoz sahilini işgal etmişlerdi: Karavanlar tek tek kaldırıldı

Beykoz'da Kanlıca-Çubuklu arasındaki sahil yolunda uzun zamandır şikayetlere konu olan karavanlar, polis ekipleri tarafından kaldırtıldı.

İstanbul Beykoz'da Kanlıca ile Çubuklu arasındaki sahil yolunda uzun süredir park halinde bulunan ve çevre kirliliğine neden olduğu gerekçesiyle vatandaşların şikayetlerine konu olan karavanlara yönelik çalışma gerçekleştirildi.

KARAVANLAR KALDIRILDI

Polis ekiplerinin yaptığı uyarıların ardından bazı karavan sahipleri araçlarını bulundukları yerden kaldırırken, sahiplerine ulaşılamayan karavanlar ise çekiciler yardımıyla otoparka götürüldü. Karavanların çekildiği anlar ise havadan görüntülendi.

BAZILARI GERİ DÖNDÜ

Karavanların kaldırılmasının ardından bazı araçların kısa süre içinde yeniden sahil yoluna geldiği görüldü.