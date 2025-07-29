Beykoz yangın son durum ne söndürüldü mü?

Türkiye’nin bir numaralı gündemi günlerdir devam eden orman yangınları.

Yangınları söndürmek için canla başla mücadele devam ederken bir yangın haberi de İstanbul Beykoz’dan geldi.

BEYKOZ YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ MÜ?

İstanbul Beykoz’da ormanlık alanda çıkan yangın, büyümeden itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangında yaklaşık 500 metrekarelik alan zarar gördü.

BEYKOZ YANGINI NEDEN ÇIKTI?

Beykoz Çiğdem Mahallesi Sarıkaya Caddesi üzerinde bulunan ormanlık alanda saat 21.00 sıralarında yangın çıktı.

Bölgeye kimliği belirsiz kişiler tarafından bölgeye işaret fişeği atıldığı iddia edildi.

Fişeğin düşmesiyle ağaçlık alanda yangın çıktı.

Polis ekipleri yangının söndürülmesinin ardından olayla ilgili inceleme başlattı.