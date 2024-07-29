Beyoğlu Galata'da son dakika çıkan bina yangınında söndürme çalışmalar sürüyor
Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber
29 Temmuz 2024 14:58 - Güncelleme : 29 Temmuz 2024 15:08
29 Temmuz Pazartesi günü öğlen saatlerinde İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde bir binada yangın çıktı. Dumanları gören vatandaşlar ise Beyoğlu son dakika yangını söndü mü, nerede çıktı araştırıyorken son durum bilgisi paylaşıldı.
Bugün öğlen saatlerinde İstanbul'da Silivri ve Beyoğlu'ndan yangın haberleri peş peşe geldi. Beyoğlu Galata'da çıkan bina yangınında söndürme çalışmaları devam ediyor.
İSTANBUL BEYOĞLU SON DAKİKA YANGIN MI ÇIKTI, NEREDE?
29 Temmuz günü Beyoğlu Galata Küçük Hendek Caddesi'nde çıkan bina yangınında 3 katlı bir bina etkilenirken olay yerine sevk edilen ekipler söndürme işlemlerini sürdürüyor.
Yangının nedeni henüz belirlenemezken itfaiye ekipleri 3 katlı binada çıkan yangını söndürme çalışmalarına devam ediyor.
Kaynak: TGRT Haber