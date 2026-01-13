Menü Kapat
Beyoğlu Yeni Çarşı Fenerbahçe muhtemel 11! Maç kadrosunda 5 oyuncu eksik olacak

Beyoğlu Yeni Çarşı Fenerbahçe maç kadrosu muhtemel ilk 11 belli olmaya başladı. Ziraat Türkiye Kupası C Grubu’nda ikinci hafta karşılaşmaları kapsamında Fenerbahçe, yarın deplasmanda Beyoğlu Yeni Çarşı ile karşı karşıya gelecek. Recep Tayyip Erdoğan Stadı’nda oynanacak mücadele saat 20.30’da başlayacak ve hakem Turgut Doman tarafından yönetilecek. Kupadaki ilk maçında sahasında Beşiktaş’a mağlup olan sarı-lacivertli ekip, ikinci hafta müsabakasında sahaya çıkıyor. İşte ZTK Beyoğlu Yeni Çarşı Fenerbahçe muhtemel 11…

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu’nda ikinci hafta maçında Beyoğlu Yeni Çarşı ile Fenerbahçe kozlarını paylaşacak. İstanbul’da oynanacak mücadele, akşam saatlerinde futbolseverlerle buluşacak.

BEYOĞLU YENİ ÇARŞI FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Beyoğlu Yeni Çarşı ile Fenerbahçe arasındaki Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ikinci hafta maçı Çarşamba akşamı oynanacak. Karşılaşma, Recep Tayyip Erdoğan Stadı’nda saat 20.30’da başlayacak ve hakem Turgut Doman düdük çalacak.

Müsabaka, A Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Beyoğlu Yeni Çarşı Fenerbahçe maç yayını, güncel frekans bilgileriyle şifresiz şekilde izlenebileceği gibi A Spor’un resmi internet sitesinde yer alan canlı yayın bağlantısı üzerinden de takip edilebilecek.

BEYOĞLU YENİ ÇARŞI - FENERBAHÇE MAÇ KADROSU

Fenerbahçe’de Beyoğlu Yeni Çarşı karşılaşması öncesinde eksik oyuncular bulunuyor. Tedavileri süren Archie Brown, Levent Mercan, Edson Alvarez ve Nelson Semedo, bu maçta forma giyemeyecek isimler arasında yer alıyor.

Ayrıca milli takımının Afrika Uluslar Kupası kadrosunda bulunan Youssef En-Nesyri de karşılaşmada sahada olmayacak. Öte yandan Fred Rodrigues, aldığı 3 haftalık cezanın sona ermesinin ardından teknik heyetin tercih etmesi halinde müsabakada görev alabilecek durumda.

ZTK BEYOĞLU YENİ ÇARŞI FENERBAHÇE MUHTEMEL 11

Beyoğlu Yeni Çarşı karşısında Fenerbahçe’nin sahaya çıkması beklenen kadro netlik kazandı. Teknik ekibin planlaması doğrultusunda kalede Ederson’un yer alması öngörülürken, savunma hattında Mert Müldür, Skriniar, Yiğit Efe Demir ve Oosterwolde isimleri bulunuyor.

Orta saha ve hücum hattında ise İsmail Yüksek, Matteo Guendouzi, Marco Asensio, Anthony Musaba ve Kerem Aktürkoğlu’nun görev alması bekleniyor. İleri uçta Jhon Duran’ın forma giymesi öngörülen müsabakada Fenerbahçe’nin muhtemel 11’i şu şekilde sıralanıyor:

Ederson, Mert Müldür, Skriniar, Yiğit Efe Demir, Oosterwolde, İsmail Yüksek, Matteo Guendouzi, Marco Asensio, Anthony Musaba, Kerem Aktürkoğlu, Jhon Duran

