Beyond Good and Evil'ın 25 Haziran'da Remaster versiyonu yayınlanacağı duyuruldu

21 Haziran 2024 17:05 - Güncelleme : 21 Haziran 2024 16:56

Ubisoft, popüler aksiyon-macera oyunu Beyond Good and Evil’ın 20. yıl dönümüne özel remaster versiyonunu 25 Haziran'da piyasaya sürecek.

Bu duyuru, Ubisoft’un oyunun mevcut sürümünü dijital mağazalardan çekmesiyle dikkat çekti.

UBISOFT NEDEN MEVCUT SÜRÜMÜ ÇEKTİ?

Ubisoft, Beyond Good and Evil’ın mevcut sürümünü dijital mağazalardan çekerek oyuncuları meraklandırdı.

Bu hareket, yeni remaster sürümünün yakında çıkacağı yönünde spekülasyonlara yol açtı.

Yapılan hamlenin oyuncular ve özellikle de yeni gelecek sürüm üzerinde yapacağı etki merak ediliyor.

REMASTER SÜRÜMÜNDEN NELER BEKLENİYOR?

Beyond Good and Evil’ın remaster versiyonu, grafik ve teknik iyileştirmelerle orijinal oyunun hayranlarına yenilikler sunacak.

20 Haziran'da yapılacak olan Sınırlı Süreli Oyunlar Gösterimi'nde Ubisoft, yeni sürüm hakkında daha fazla bilgi paylaşacak.