Bigen halka arz kaç lot verir? Katılım endeksine uygunluk durumu belli oldu

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber

28 Ocak 2025 11:02 - Güncelleme : 28 Ocak 2025 11:09

Birleşim Grup halka arzının başvurusu onaylandı. Hisse kodu BIGEN olurken hisse fiyatı 12,14 TL olarak belirlendi. Yıldız Pazar'da yer alacak olan şirket ile ilgilenenler için banka bilgileri de paylaşıldı. 28-29-30 Ocak aralığında talep toplayacak.

Sermaye Piyasa Kurulu, Bigen halka arzının başvurusunu onayladı ve yeni listede yer aldı. İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla satışa çıkacak olan hissenin katılım endeksine uygun olup olmadığı netleşti. BİGEN HALKA ARZ KAÇ LOT VERİR? Net lot miktarı henüz belli olmazken olası miktarlar şöyle: 150 Bin katılım ~ 385 Lot (4673 TL) 250 Bin katılım ~ 231 Lot (2804 TL) 350 Bin katılım ~ 165 Lot (2003 TL) 500 Bin katılım ~ 115 Lot (1396 TL) 700 Bin katılım ~ 82 Lot (995 TL) 1.1 Milyon katılım ~ 52 Lot (631 TL) 1.6 Milyon katılım ~ 41 Lot (497 TL) 2.2 Milyon katılım ~ 28 Lot (339,92 TL) BİGEN HALKA ARZ KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU? BIGEN kodu ile satışa çıkacak olan hisse katılım endeksine uygun değildir. Fonun kullanım yerleri arasında

%35-45 Şirket ve bağlı ortaklıklarının finansal yapısının güçlendirilmesi ve finansman maliyetinin azaltılması, %20-25 İnorganik bütümenin finansmanı, %15-25 Elektrik enerjisi üretim kapasitesi artırımı, %5-15 Yenileme yatırımları ve %5-15 İşletme sermayesi yer aldı. BİRLEŞİM GRUP ENERJİ HALKA ARZ NE ZAMAN? Başvurusu onaylanan hisse 28-29-30 Ocak tarihlerinde talep topladıktan sonra borsada işlem görmeye başlayacak. Arz büyüklüğü 1,4 Milyar TL olurken açıklığı %20,02 olarak açıklandı. İlgili Haberler Vişne Madencilik halka arz tarihi ve hisse değeri borsa yatırımcılarının araştırma konusu oldu Seranit Granit halka arz kaç lot verir? Talep toplamaya başladı