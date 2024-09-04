Bilecik Gölpark giriş ücretlerine yaya ve bisiklet dahil olmayacak

04 Eylül 2024 14:19 - Güncelleme : 04 Eylül 2024 14:29

Sır gibi olay yüzünden insanlar parka akın ediyor! Aynı yere 3 kez insan kemikleri bırakıldı

Sır gibi olay yüzünden insanlar parka akın ediyor! Aynı yere 3 kez insan kemikleri bırakıldı

Eğlence parkı kabusu: Yerden 76 metre yüksekte bir sağa bir sola savruldular

Eğlence parkı kabusu: Yerden 76 metre yüksekte bir sağa bir sola savruldular

1980'li senelerde Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından sulama amaçlı olarak oluşturulan Gölpark her yıl binlerce ziyaretçi ağırlarken 2024 güncel fiyat listesi de belirlendi.

Pelitözü Göleti’nin eşsiz manzarası ve temiz havası ile keyifli vakit geçirmek isteyenler yürüyüş ve bisiklet yolları ile güzel zaman geçirebiliyor.

Gölet'in çevresinde yer alan işletmelerden de içecek ve yiyecek alınabiliyor.

BİLECİK GÖLPARK GİRİŞ ÜCRETİ NE KADAR OLDU 2024 ARABA, OTOBÜS, KARAVAN?

Bilecik İl Genel Meclisi toplantı sonucunda Gölpark'a giriş ücretleri de netleşti.

Ağustos ayında gerçekleşen toplantıda giriş ücretinin 50 TL olması hakkında konuşulmuştu fakatİl Genel Meclisi üyeleri tarafından ücretin belirlenmesi için ilgili komisyonlara sevk edilmişti

Eylül toplantısı sonucu yeni ücret listesi de belli oldu. Buna göre motosiklet ve ATV'ler 20, otomobil, kamyon, kamyonet, pickup ve karavanlar 50, minibüsler 100, midisbüler 200 ve otobüslerden 400 TL ücret alınacak.

GÖLPARK ÇADIR KURMA ÜCRETİ KAÇ TL?

Yenilenen fiyat listesine göre çadır kuranlar günlük 100 TL öderken aylık 2 bin TL ödeyecek.

Bilecik sınırları içerisinde yaşayan karavancılar günlük 300 TL öderken ikamet etmeyenler 350 TL olarak ödeme yapacak.

Bilecik'te ikamet edenler aylık 4 bin 500 TL öderken ikamet etmeyenler 6 bin TL ücret ödeyecek.

BİLECİK GÖLPARK ARAÇSIZ YAYA İÇİN GİRİŞ ÜCRETİ

Yeni belirlenen tarifeye göre bisiklet ve yayalardan giriş için herhangi bir ücret alınmazken resmi kurumlara ait araçlar, Bilecik Belediyesi - Bilecik şehir içi toplu taşıma araçlarında da giriş ücreti alınmayacak.

Alanın içerisinde bulunan işletme sahibi ve konaklama yapacak olan karavan sahipler için ekstra bir ücret talebi bulunmazken şehit yakınları, gazi ve gazi yakınlarından da talep edilmeyecek.

Alanda arsası olanlar ise belge gösterme şartıyla girişlerden ücretsiz yararlanabilecek.