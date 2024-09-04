Bilecik Gölpark giriş ücretlerine yaya ve bisiklet dahil olmayacak
Şehir merkezine 7 km uzaklıkta olan Bilecik Gölpark yaz - kış ziyaretçi ağırlamaya devam ederken güncellenen yeni giriş ücretleri de duyuruldu. Karavan ile giriş yapmak isteyenler ve çadır kurmak isteyenler giriş ücretinin ne kadar olduğunu araştırmaya başlarken yeni fiyatlar netleşti.
1980'li senelerde Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından sulama amaçlı olarak oluşturulan Gölpark her yıl binlerce ziyaretçi ağırlarken 2024 güncel fiyat listesi de belirlendi.
Pelitözü Göleti’nin eşsiz manzarası ve temiz havası ile keyifli vakit geçirmek isteyenler yürüyüş ve bisiklet yolları ile güzel zaman geçirebiliyor.
Gölet'in çevresinde yer alan işletmelerden de içecek ve yiyecek alınabiliyor.
BİLECİK GÖLPARK GİRİŞ ÜCRETİ NE KADAR OLDU 2024 ARABA, OTOBÜS, KARAVAN?
Bilecik İl Genel Meclisi toplantı sonucunda Gölpark'a giriş ücretleri de netleşti.
Ağustos ayında gerçekleşen toplantıda giriş ücretinin 50 TL olması hakkında konuşulmuştu fakatİl Genel Meclisi üyeleri tarafından ücretin belirlenmesi için ilgili komisyonlara sevk edilmişti
Eylül toplantısı sonucu yeni ücret listesi de belli oldu. Buna göre motosiklet ve ATV'ler 20, otomobil, kamyon, kamyonet, pickup ve karavanlar 50, minibüsler 100, midisbüler 200 ve otobüslerden 400 TL ücret alınacak.
GÖLPARK ÇADIR KURMA ÜCRETİ KAÇ TL?
Yenilenen fiyat listesine göre çadır kuranlar günlük 100 TL öderken aylık 2 bin TL ödeyecek.
Bilecik sınırları içerisinde yaşayan karavancılar günlük 300 TL öderken ikamet etmeyenler 350 TL olarak ödeme yapacak.
Bilecik'te ikamet edenler aylık 4 bin 500 TL öderken ikamet etmeyenler 6 bin TL ücret ödeyecek.
BİLECİK GÖLPARK ARAÇSIZ YAYA İÇİN GİRİŞ ÜCRETİ
Yeni belirlenen tarifeye göre bisiklet ve yayalardan giriş için herhangi bir ücret alınmazken resmi kurumlara ait araçlar, Bilecik Belediyesi - Bilecik şehir içi toplu taşıma araçlarında da giriş ücreti alınmayacak.
Alanın içerisinde bulunan işletme sahibi ve konaklama yapacak olan karavan sahipler için ekstra bir ücret talebi bulunmazken şehit yakınları, gazi ve gazi yakınlarından da talep edilmeyecek.
Alanda arsası olanlar ise belge gösterme şartıyla girişlerden ücretsiz yararlanabilecek.