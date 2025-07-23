Bilecik Sakarya çevre yolu neden trafiğe kapatıldı? Yol ne zaman açılacak?

S-650 Bilecik-Osmaneli-Sakarya çevreyolu Bilecik'in Osmaniye ilçesinde çıkan orman yangınının büyümesi nedeniyle trafiğe kapatıldı.

Araçlar, alternatif olarak Osmaneli ilçesi merkezi yolundan yönlendirildi.

Çevreyolu yangının seyrine göre açılıp kapanmaya devam ediyor.

Ancak güzergâhın tamamen açıldığına dair resmi bir açıklama henüz yapılmadı.

Valilik, jandarma ve Orman Müdürlüğü gibi resmi kurumlardan trafik duyuruları takip edilebilir.

Çevreyolunun kıyılarında yangının devam ettiği ve bölgede söndürme çalışmalarının sürdüğü biliniyor.