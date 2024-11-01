BİLSEM başvuruları ne zaman başlayacak? MEB takvimi yayımladı

01 Kasım 2024 13:45 - Güncelleme : 01 Kasım 2024 13:49

MEB BİLSEM başvuru tarihine dair araştırmalar hız kazandı. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Bilim ve Sanat Merkezlerine alınacak özel yetenekli öğrencileri tanılama ve yerleştirme sürecine ait kılavuz yayımlandı.

Süper Lig'de bu haftanın bay geçen takımı belli oldu, 11. hafta başlıyor

Süper Lig'de bu haftanın bay geçen takımı belli oldu, 11. hafta başlıyor

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan kılavuzda kılavuzda 2024-2025 eğitim öğretim yılı bilim ve sanat merkezleri öğrenci tanılama ve yerleştirme sürecine ilişkin usul ve esaslar yer aldı.

BİLSEM BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Bakanlığın internet sitesinde yer alan takvime göre; BİLSEM ön değerlendirme uygulama randevuları 25 Kasım Pazartesi gününden 6 Aralık Cuma gününe kadar devam edecek.

BİLSEM BAŞVURU TAKVİMİ YAYIMLANDI MI?

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Bilim ve Sanat Merkezlerine alınacak özel yetenekli öğrenciler için başvuru takvimini yayımladı. Takvime göre; başvuru tarihleri şu şekilde;

11 Aralık 2024: Ön değerlendirme uygulamasına alınacak öğrencilerin giriş belgelerinin e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden yayımlanması

21 Aralık 2024-23 Şubat 2025: Ön değerlendirme uygulamalarının yapılması

28 Şubat 2025: Bireysel değerlendirme uygulamalarına katılmaya hak kazanan öğrencilerin ilan edilmesi

03-07 Mart 2025: Ön değerlendirme uygulama sonuçlarına itiraz başvurularının alınması

10-14 Mart 2025: Ön değerlendirme uygulama sonuçlarına yapılan itirazların değerlendirilmesi

10-21 Mart 2025: Bireysel değerlendirme uygulama randevularının oluşturulması

26 Mart 2025: Bireysel değerlendirme uygulamalarına alınacak öğrencilerin giriş belgelerinin e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden yayımlanması

14 Nisan- 27 Haziran 2025: Bireysel değerlendirme uygulamalarının yapılması