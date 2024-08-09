Bilsem mülakat sonuçları bugün erişme açılacak
Bilim Sanat Merkezleri bireysel değerlendirme sonuçlarını bekleyen adaylar Bilsem mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak, neden açıklanmadı araştırmaya başladı. Sonuçların 2024 yılında 31 Temmuz'da erişime açılması bekleniyordu.
Dilbilgisi, fen bilimleri, matematik gibi derslerdeki bilgi düzeyinin ölçüldüğü mülakat sorularını cevaplayan öğrenciler 2024 BİLSEM sonuçlarının neden açıklanmadığına dair bilgi paylaşımı beklerken sonuçların açıklanacağı gün bekleniyor.
BİLSEM 1.2.3. SINIF MÜLAKAT SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
2023-2024 döneminde öğrenci tanımlama ve yerleştirme süreci 10 Şubat-14 Nisan tarihleri aralığında gerçekleşmişti.
Bireysel değerlendirmeler 26 Temmuz'da sona ererken sonuçların 31 Temmuz'da ilan edileceği açıklanmıştı fakat henüz BİLSEM sonuçları erişime açılmadı.
Sonuçları 9 Ağustos günü açıklanması bekleniyor.
BİLSEM BİREYSEL DEĞERLENDİRME SONUÇLARI 2024 NEDEN AÇIKLANMADI?
Öğrencilerin merakla beklediği bireysel değerlendirme sonuçları henüz erişime açılmazken 9 Ağustos günü öğrenciler için erişime açılacak.
Bireysel değerlendirme aşamasına katılan öğrenciler, meb.gov tr sitesinden sonuçlarını öğrenebilecek.
BİLSEM KAYIT İŞLEMLERİ TARİHİ NE ZAMAN 2024?
9 Ağustos günü açıklanan bireysel değerlendirme sonucunda kayıt yaptırmaya hak kazanan öğrenciler, kayıt işlemlerini 12-29 Ağustos aralığında gerçekleştirecek.