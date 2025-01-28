BİLSEM sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Adaylar 2025 sonuçlarını bekliyor

28 Ocak 2025 10:18 - Güncelleme : 28 Ocak 2025 10:26

BİLSEM sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih heyecanla beklenirken Milli Eğitim Bakanlığı tarafından takvim paylaşıldı. Ön değerlendirme uygulamaları 21 Aralık'ta başladı ve 23 Şubat'ta sona erecek.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan kılavuza göre bilim ve sanat merkezleri öğrenci tanılama ve yerleştirme süreciyle ilgili tarihler belli oldu. Sınav giriş belgeleri e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden erişime açılırken sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih bekleniyor.

BİLSEM SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Sınav sonuçları henüz açıklanmadı. Ön değerlendirme uygulamaları 21 Aralık 2024 tarihinde başlarken 2 ay sürecek olan süreç 23 Şubat'ta tamamlanıyor. Değerlendirme uygulamalarına katılmaya hak kazananlar ise 28 Şubat 2025 tarihinde duyurulacak.

Adaylar 3-7 Mart aralığında itiraz edebilirken 10-14 Mart aralığında değerlendirilecek.

BİLSEM TAKVİMİ 2025

Bireysel değerlendirme uygulama için randevular 10-21 Mart aralığında alınırken giriş belgeleri 26 Mart 2025'te açıklanacak. BİLSEM bireysel değerlendirme uygulamaları 14 Nisan - 27 Haziran aralığında olacak.

Kayıt hakkı kazananlar 4 Temmuz'da duyurulurken kayıtlar 28 Temmuz ile 29 Ağustos aralığında olacak.

BİLSEM SINAV SONUÇLARI 2025 NASIL ÖĞRENİLİR?

28 Şubat 2025 tarihinde duyurulacak olan değerlendirme uygulamalarına katılmaya hak kazananlar listesi MEB'in resmi internet sitesi olan meb.gov.tr aracılığıyla açıklanacak.

MEBBİS (Milli Eğitim Bakanlığı Bilişim Sistemleri) modülü üzerinden de ilan edilecek.