BİLSEM sınavının ne zaman yapılacağı belli oldu

Editör: Erdem Avşar / Kaynak: TGRT Haber

13 Kasım 2024 22:22 - Güncelleme : 13 Kasım 2024 22:40

Özel yetenekli öğrencilerin her yıl katıldığı BİLSEM 2024 2025 dönemi sınavı kılavuzu ile başvuru tarihleri belli oldu.

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Özel yetenekli öğrencilerin katılım sağlayacağı 2024 2025 Bilim ve Sanat Merkezleri sınavında süreç başladı. 2024 2025 BİLSEM sınavı ve başvuru tarihleri MEB başvuru kılavuzu ile belli oldu. BİLSEM ÖN DEĞERLENDİRME BAŞVURU NE ZAMAN? 2024 2025 BİLSEM ön değerlendirme randevuları 25 Kasım ile 6 Aralık 2024 tarihleri arasında yapılacak. BİLSEM SINAVI TAKVİMİ BELLİ OLDU MU? Milli Eğitim Bakanlığı kılavuzunda yer alan bilgilere göre BİLSEM sınav takvimi şöyle: 25 Kasım- 06 Aralık 2024: Ön değerlendirme uygulama randevularının oluşturulması 11 Aralık 2024: Ön değerlendirme uygulamasına alınacak öğrencilerin giriş belgelerinin e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden yayımlanması 21 Aralık 2024-23 Şubat 2025: Ön değerlendirme uygulamalarının yapılması 28 Şubat 2025: Bireysel değerlendirme uygulamalarına katılmaya hak kazanan öğrencilerin ilan edilmesi 03-07 Mart 2025: Ön değerlendirme uygulama sonuçlarına itiraz başvurularının alınması 10-14 Mart 2025: Ön değerlendirme uygulama sonuçlarına yapılan itirazların değerlendirilmesi 10-21 Mart 2025: Bireysel değerlendirme uygulama randevularının oluşturulması 26 Mart 2025: Bireysel değerlendirme uygulamalarına alınacak öğrencilerin giriş belgelerinin e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden yayımlanması 14 Nisan- 27 Haziran 2025: Bireysel değerlendirme uygulamalarının yapılması 4 Temmuz 2025: Kayıt hakkı kazanan öğrencilerin ilan edilmesi 7- 11 Temmuz 2025: Bireysel değerlendirme uygulama sonuçlarına itiraz başvurularının alınması 14 Temmuz-25 Temmuz 2025: Bireysel değerlendirme uygulama sonuçlarına yapılan itirazların değerlendirilmesi 28 Temmuz- 29 Ağustos 2025: BİLSEM’de eğitim almaya hak kazanan öğrencilerin kayıt işlemlerinin gerçekleştirilmesi. Sıkça Sorulan Sorular BİLSEM ön değerlendirme randevu ne zaman? 25 Kasım ile 6 Aralık 2024 tarihleri arası İlgili Haberler Bilsem mülakat sonuçlarının 9 Ağustos bugün erişime açılması bekleniyorken saati paylaşılmadı