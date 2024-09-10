BİM 11 Eylül aktüel kataloğunda verandalı tiny house, çekme karavan ve çamaşır kurutma makinesi gibi birçok ürün yer alıyor

Editör: Şeyda Yılmaz / Kaynak: TGRT Haber

10 Eylül 2024 11:38 - Güncelleme : 10 Eylül 2024 11:40

Aktüel ürünleriyle vatandaşların her hafta ilgi odağı olan BİM 11 Eylül tag kataloğunda 229 bin liraya gelen çekme karavan, 599 bin liraya verandalı tiny house ve cazip fiyatlı beyaz eşya ürünleri yer alıyor.

11 Eylül Çarşamba günü BİM Marketlerde 8 kg çamaşır kurutma makinesi, nofrost buzdolabı çeşitleri, bulaşık ve çamaşır makinesi gibi binlerce ürün müşterilere sunulacak. BİM 11 EYLÜL AKTÜEL TAG KATALOĞUNDA NELER VAR? Verandalı Tiny House 599.000 TL

Çekme Karavan 229.000 TL

Nofrost Buzdolabı 19.975 TL

Nofrost Buzdolabı 9.975 TL

Buzdolabı 10.975 TL

8 Kg Çamaşır Makinesi 9.750 TL

Çamaşır Makinesi 11.975 TL

8 Kg Çamaşır Kurutma Makinesi 9,975 TL

4 Programlı Bulaşık Makinesi 10.475 TL

Bulaşık Makinesi 8.975 TL İlgili Haberler Tarım Kredi Kooperatif Marketlerin 7-20 Eylül fırsat kataloğunda bulaşık makinesi tableti, şarküteri, peynir, zeytin ve baklagil gibi ürünler yer alıyor