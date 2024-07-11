BİM 12 Temmuz aktüel kataloğunda elektrikli bisiklet, PS4, süpürge ve küçük ev aletleri gibi birçok ürün yer alıyor
BİM Marketlerin 12 Temmuz 2024 Cuma aktüel afişi yayınlandı. Her bütçeye uygun fiyatlarıyla ilgi çeken katalogda en çok merak edilen ürünler arasında PS4, elektrikli bisiklet, blender set ve mozaik lambalar yer alıyor.
Şaşırtıcı fiyatlarıyla ilgi gören aktüel katalogda çocuklar için çeşitli oyuncaklar, bilgisayar oyuncularının ilgisini çekecek ürünler, PS4, elektronik eşyalar ve bisikletler bulunuyor.
BİM 12 TEMMUZ AKTÜEL ÜRÜNLERİNDE NELER VAR?
7’den 70 e herkesin ihtiyacına yönelik ürünlerin yer aldığı aktüel ürünler,
12 Temmuz Cuma Günü BİM Market raflarında yerini alacak.
Senna 50″ 4K Smart Android TV: 10,999 TL
Senna 42″ HD Android TV: 6,999 TL
Fakir Toz Torbasız Elektrikli Süpürge: 2,999 TL
Fakir Lucky Dik Süpürge: 1,799 TL
Heifer Mega Robot Blender Set: 1,399 TL
Nautica Vücut Analizli Akıllı Tartı: 479 TL
Polosmart Şarj Edilebilir Diş Fırçası: 265 TL
Pratik House Elektrikli Su Pompası: 99 TL
Kumtel USB Fan: 179 TL
Kumtel Şarjlı El Fanı: 129 TL
Ape Ryder Orta Süspansiyonlu Buffalo Elektrikli Dağ Bisikleti: 39,999 TL
Ape Ryder Buffalo Elektrikli Dağ Bisikleti: 29,999 TL
RKS Katlanır Elektrikli Bisiklet: 29,999 TL
Mounty 27.5 Jant Ön Amortisörlü Bisiklet: 3,999 TL
Pratik House İbrik Mozaik Lamba: 999 TL
Pratik House Deve Boynu İbrik Mozaik Lamba: 799 TL
Pratik House Gaz Lambası: 199 TL
Çaydanlık: 599 TL
Amboos Rendeli Karıştırma Kabı: 499 TL
Chef’s Krep Tava: 199 TL
Benante Dondurma Kaşığı: 75 TL
Okyanus Hamur Porsiyonlayıcı: 119 TL
Okyanus Krema Pompası: 39,50 TL
Okyanus Un Eleği: 39,50 TL
Okyanus Ahşap Kapaklı Erzak Kavanozu: 129 TL
Pasta Süsü Çeşitleri: 29 TL