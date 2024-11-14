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Bim 15 Kasım kataloğu beklentileri karşıladı! Aktüel ürünler arasında smart drone, pizza fırını, kablosuz şarj istasyonu ve ince teker elektrikli bisiklet yer aldı

Editör: Şeyda Yılmaz / Kaynak: TGRT Haber
14 Kasım 2024 14:59 - Güncelleme : 14 Kasım 2024 15:05
Bim 15 Kasım kataloğu beklentileri karşıladı! Aktüel ürünler arasında smart drone, pizza fırını, kablosuz şarj istasyonu ve ince teker elektrikli bisiklet yer aldı

Bim 15 Kasım aktüel kataloğunda smart drone, pizza fırını, kablosuz şarj istasyonu, tanklı yazıcı, akım korumalı priz, toz torbasız elektrik süpürge ve akım korumalı priz başta olmak üzere binlerce ürün yer aldı.

Bim​ marketlerde 15 Kasım Cuma günü cam yağ spreyi, baharat öğütücü, mini blender set, çamaşır makinesi üzeri raf, çöp kovalı fırça seti, itfaiye yol seti, Mega Pokemon ve çeşitli oyuncaklar satışa çıkacak.

BİM 15 KASIM AKTÜEL ÜRÜNLERİNDE NELER VAR?

HP Tanklı Yazıcı 5.999 TL

Smart Drone 1.999 TL

Dijitsu 32 İnç HD Android TV 4.750 TL

Dijitsu 43 İnç Full HD Android TV 6.975 TL

Toz Torbasız Elektrikli Süpürge Atria 3.275 TL

Mini Blender Set 1.250 TL

Inox Grill Tost Makinesi 1.575 TL

Pizza Fırını 2.999 TL

Kablosuz Şarj İstasyonu 599 TL

Kuba Speed Light İnce Teker Elektrikli Bisiklet 17.990 TL

Akım Korumalı Priz 299 TL

El Feneri 119 TL

Şarjlı Baharat Öğütücü 579 TL

Bim 15 Kasım kataloğu beklentileri karşıladı! Aktüel ürünler arasında smart drone, pizza fırını, kablosuz şarj istasyonu ve ince teker elektrikli bisiklet yer aldı - 1. Resim

Yuvarlak Emaye Tepsi 99 TL

Emaye Közmatik 89 TL

Oval Tepsi 129 TL

Dekorlu Meşrubat Bardağı 39,50 TL

12 Parça Kahvaltı Seti 549 TL

7 Parça Fanuslu Kahvaltılık 399 TL

Cam Küçük Kase 129 TL

Cam Büyük Kase 109 TL

3'lü Cam Ayaklı Tatlı Kasesi /Dondurmalık 119 TL

Sedefli Boncuk Kulplu Cam Kupa 124,50 TL

Borosilikat Cam Su Şişesi 129 TL

4'lü Pinot Meşrubat Bardağı 189 TL

6'lı Aida Çay Tabağı 129 TL

Solingen Simli Meyve Bıçağı 85 TL

Bim 15 Kasım kataloğu beklentileri karşıladı! Aktüel ürünler arasında smart drone, pizza fırını, kablosuz şarj istasyonu ve ince teker elektrikli bisiklet yer aldı - 2. Resim

Banyo Seti 529 TL

Ahşap Görünümlü Çizgili Sıvı Sabunluk 99 TL

Ahşap Görünümlü İki Katlı Raf 229 TL

Deterjan/Tablet Kutusu 129 TL

Bambu Kirli Sepeti 399 TL

Banyo Paspas Seti 2'li 279 TL

Banyo Paspası 79 TL

Su Emici Paspas 75 TL

Ayak Havlusu 49,50 TL

Vantuzlu Banyo Kaydırmaz Paspas 119 TL

Temizlik Seti 149 TL

Yedekli Wc Kağıtlıklı Çöp Kovası ve Fırça Seti 599 TL

Bim 15 Kasım kataloğu beklentileri karşıladı! Aktüel ürünler arasında smart drone, pizza fırını, kablosuz şarj istasyonu ve ince teker elektrikli bisiklet yer aldı - 3. Resim

DİĞER BİM 15 KASIM ÜRÜNLERİ…

Kiğılı Mont Erkek 999 TL

Oduncu Gömlek Erkek 249 TL

Oduncu Gömlek Kadın 249 TL

Oduncu Gömlek Çocuk 199 TL

3'lü Dora Yumak 89 TL

3'lü Favori Baby Yumak 109 TL

10'lu Dikiş İpi Seti 115 TL

2’li Dikiş İpi 59 TL

6'lı Valiz Organizer Set 79 TL

İkili Nakışlı Havlu Set 69 TL

Pvc Masa Örtüsü 85 TL

Saç Kurutma Beresi 69 TL

Bim 15 Kasım kataloğu beklentileri karşıladı! Aktüel ürünler arasında smart drone, pizza fırını, kablosuz şarj istasyonu ve ince teker elektrikli bisiklet yer aldı - 4. Resim

Peluş Zürafa 479 TL

Sürtmeli İş Araçları 139 TL

Çek Bırak Metal Araba 89 TL

İtfaiye Yol Seti 279 TL

Oyuncak İtfaiye Aracı 159 TL

Oyuncak Arabalı Tır 349 TL

Yuvarlan-Zıpla-Fırla Oyuncak 229 TL

Çanta Şeklinde Çiz-Sil Kitapları 42,50 TL

Cırt Cırtlı Etkinlik Kitabım 229 TL

Buldum Kutu Oyunu 129 TL

Lisanslı Puzzle 59 TL

Sesli İngilizce Kelime Öğretim Seti 259 TL

Süpermarket Arabası Seti 289 TL

Oyuncak Yataklı Puset 149 TL

Blok Oyuncak Pokeball Mega Pokemon 359 TL

Soft Atış Seti 229 TL

Bim 15 Kasım kataloğu beklentileri karşıladı! Aktüel ürünler arasında smart drone, pizza fırını, kablosuz şarj istasyonu ve ince teker elektrikli bisiklet yer aldı - 5. Resim

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Kaynak: TGRT Haber
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