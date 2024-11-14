Bim 15 Kasım kataloğu beklentileri karşıladı! Aktüel ürünler arasında smart drone, pizza fırını, kablosuz şarj istasyonu ve ince teker elektrikli bisiklet yer aldı

Editör: Şeyda Yılmaz / Kaynak: TGRT Haber

14 Kasım 2024 14:59 - Güncelleme : 14 Kasım 2024 15:05

Bim 15 Kasım aktüel kataloğunda smart drone, pizza fırını, kablosuz şarj istasyonu, tanklı yazıcı, akım korumalı priz, toz torbasız elektrik süpürge ve akım korumalı priz başta olmak üzere binlerce ürün yer aldı.

Bim​ marketlerde 15 Kasım Cuma günü cam yağ spreyi, baharat öğütücü, mini blender set, çamaşır makinesi üzeri raf, çöp kovalı fırça seti, itfaiye yol seti, Mega Pokemon ve çeşitli oyuncaklar satışa çıkacak. BİM 15 KASIM AKTÜEL ÜRÜNLERİNDE NELER VAR? HP Tanklı Yazıcı 5.999 TL Smart Drone 1.999 TL Dijitsu 32 İnç HD Android TV 4.750 TL Dijitsu 43 İnç Full HD Android TV 6.975 TL Toz Torbasız Elektrikli Süpürge Atria 3.275 TL Mini Blender Set 1.250 TL Inox Grill Tost Makinesi 1.575 TL Pizza Fırını 2.999 TL Kablosuz Şarj İstasyonu 599 TL Kuba Speed Light İnce Teker Elektrikli Bisiklet 17.990 TL Akım Korumalı Priz 299 TL El Feneri 119 TL Şarjlı Baharat Öğütücü 579 TL Yuvarlak Emaye Tepsi 99 TL Emaye Közmatik 89 TL Oval Tepsi 129 TL Dekorlu Meşrubat Bardağı 39,50 TL 12 Parça Kahvaltı Seti 549 TL 7 Parça Fanuslu Kahvaltılık 399 TL Cam Küçük Kase 129 TL Cam Büyük Kase 109 TL 3'lü Cam Ayaklı Tatlı Kasesi /Dondurmalık 119 TL Sedefli Boncuk Kulplu Cam Kupa 124,50 TL Borosilikat Cam Su Şişesi 129 TL 4'lü Pinot Meşrubat Bardağı 189 TL 6'lı Aida Çay Tabağı 129 TL Solingen Simli Meyve Bıçağı 85 TL Banyo Seti 529 TL Ahşap Görünümlü Çizgili Sıvı Sabunluk 99 TL Ahşap Görünümlü İki Katlı Raf 229 TL Deterjan/Tablet Kutusu 129 TL Bambu Kirli Sepeti 399 TL Banyo Paspas Seti 2'li 279 TL Banyo Paspası 79 TL Su Emici Paspas 75 TL Ayak Havlusu 49,50 TL Vantuzlu Banyo Kaydırmaz Paspas 119 TL Temizlik Seti 149 TL Yedekli Wc Kağıtlıklı Çöp Kovası ve Fırça Seti 599 TL DİĞER BİM 15 KASIM ÜRÜNLERİ… Kiğılı Mont Erkek 999 TL Oduncu Gömlek Erkek 249 TL Oduncu Gömlek Kadın 249 TL Oduncu Gömlek Çocuk 199 TL 3'lü Dora Yumak 89 TL 3'lü Favori Baby Yumak 109 TL 10'lu Dikiş İpi Seti 115 TL 2’li Dikiş İpi 59 TL 6'lı Valiz Organizer Set 79 TL İkili Nakışlı Havlu Set 69 TL Pvc Masa Örtüsü 85 TL Saç Kurutma Beresi 69 TL Peluş Zürafa 479 TL Sürtmeli İş Araçları 139 TL Çek Bırak Metal Araba 89 TL İtfaiye Yol Seti 279 TL Oyuncak İtfaiye Aracı 159 TL Oyuncak Arabalı Tır 349 TL Yuvarlan-Zıpla-Fırla Oyuncak 229 TL Çanta Şeklinde Çiz-Sil Kitapları 42,50 TL Cırt Cırtlı Etkinlik Kitabım 229 TL Buldum Kutu Oyunu 129 TL Lisanslı Puzzle 59 TL Sesli İngilizce Kelime Öğretim Seti 259 TL Süpermarket Arabası Seti 289 TL Oyuncak Yataklı Puset 149 TL Blok Oyuncak Pokeball Mega Pokemon 359 TL Soft Atış Seti 229 TL İlgili Haberler SZUTEST, 3 yıllık TFF hakem forma kol sponsoru oldu Askerlik yol parası ne zaman yatar? PTT'ye başvuru yapılıyor Galatasaray’da sürpriz ayrılık iddiası! Kerem Demirbay, Okan Buruk ile görüştü