Bim 15 Kasım kataloğu beklentileri karşıladı! Aktüel ürünler arasında smart drone, pizza fırını, kablosuz şarj istasyonu ve ince teker elektrikli bisiklet yer aldı
Bim 15 Kasım aktüel kataloğunda smart drone, pizza fırını, kablosuz şarj istasyonu, tanklı yazıcı, akım korumalı priz, toz torbasız elektrik süpürge ve akım korumalı priz başta olmak üzere binlerce ürün yer aldı.
Bim marketlerde 15 Kasım Cuma günü cam yağ spreyi, baharat öğütücü, mini blender set, çamaşır makinesi üzeri raf, çöp kovalı fırça seti, itfaiye yol seti, Mega Pokemon ve çeşitli oyuncaklar satışa çıkacak.
BİM 15 KASIM AKTÜEL ÜRÜNLERİNDE NELER VAR?
HP Tanklı Yazıcı 5.999 TL
Smart Drone 1.999 TL
Dijitsu 32 İnç HD Android TV 4.750 TL
Dijitsu 43 İnç Full HD Android TV 6.975 TL
Toz Torbasız Elektrikli Süpürge Atria 3.275 TL
Mini Blender Set 1.250 TL
Inox Grill Tost Makinesi 1.575 TL
Pizza Fırını 2.999 TL
Kablosuz Şarj İstasyonu 599 TL
Kuba Speed Light İnce Teker Elektrikli Bisiklet 17.990 TL
Akım Korumalı Priz 299 TL
El Feneri 119 TL
Şarjlı Baharat Öğütücü 579 TL
Yuvarlak Emaye Tepsi 99 TL
Emaye Közmatik 89 TL
Oval Tepsi 129 TL
Dekorlu Meşrubat Bardağı 39,50 TL
12 Parça Kahvaltı Seti 549 TL
7 Parça Fanuslu Kahvaltılık 399 TL
Cam Küçük Kase 129 TL
Cam Büyük Kase 109 TL
3'lü Cam Ayaklı Tatlı Kasesi /Dondurmalık 119 TL
Sedefli Boncuk Kulplu Cam Kupa 124,50 TL
Borosilikat Cam Su Şişesi 129 TL
4'lü Pinot Meşrubat Bardağı 189 TL
6'lı Aida Çay Tabağı 129 TL
Solingen Simli Meyve Bıçağı 85 TL
Banyo Seti 529 TL
Ahşap Görünümlü Çizgili Sıvı Sabunluk 99 TL
Ahşap Görünümlü İki Katlı Raf 229 TL
Deterjan/Tablet Kutusu 129 TL
Bambu Kirli Sepeti 399 TL
Banyo Paspas Seti 2'li 279 TL
Banyo Paspası 79 TL
Su Emici Paspas 75 TL
Ayak Havlusu 49,50 TL
Vantuzlu Banyo Kaydırmaz Paspas 119 TL
Temizlik Seti 149 TL
Yedekli Wc Kağıtlıklı Çöp Kovası ve Fırça Seti 599 TL
DİĞER BİM 15 KASIM ÜRÜNLERİ…
Kiğılı Mont Erkek 999 TL
Oduncu Gömlek Erkek 249 TL
Oduncu Gömlek Kadın 249 TL
Oduncu Gömlek Çocuk 199 TL
3'lü Dora Yumak 89 TL
3'lü Favori Baby Yumak 109 TL
10'lu Dikiş İpi Seti 115 TL
2’li Dikiş İpi 59 TL
6'lı Valiz Organizer Set 79 TL
İkili Nakışlı Havlu Set 69 TL
Pvc Masa Örtüsü 85 TL
Saç Kurutma Beresi 69 TL
Peluş Zürafa 479 TL
Sürtmeli İş Araçları 139 TL
Çek Bırak Metal Araba 89 TL
İtfaiye Yol Seti 279 TL
Oyuncak İtfaiye Aracı 159 TL
Oyuncak Arabalı Tır 349 TL
Yuvarlan-Zıpla-Fırla Oyuncak 229 TL
Çanta Şeklinde Çiz-Sil Kitapları 42,50 TL
Cırt Cırtlı Etkinlik Kitabım 229 TL
Buldum Kutu Oyunu 129 TL
Lisanslı Puzzle 59 TL
Sesli İngilizce Kelime Öğretim Seti 259 TL
Süpermarket Arabası Seti 289 TL
Oyuncak Yataklı Puset 149 TL
Blok Oyuncak Pokeball Mega Pokemon 359 TL
Soft Atış Seti 229 TL