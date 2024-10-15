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Bim 16 Ekim aktüel kataloğunda tam otomatik espresso makinesi, beyaz eşya çeşitleri, mekik masası ve koşu bandı yer alıyor

Editör: Şeyda Yılmaz / Kaynak: TGRT Haber
15 Ekim 2024 12:28 - Güncelleme : 15 Ekim 2024 12:35
Bim 16 Ekim aktüel kataloğunda tam otomatik espresso makinesi, beyaz eşya çeşitleri, mekik masası ve koşu bandı yer alıyor

Bim marketlerin internet sitesinde yayınlanan 16 Eylül aktüel tag kataloğunda buzdolabı, bulaşık makinesi, derin dondurucu, tam otomatik espresso makinesi ve siyah cam ocak olmak üzere birçok ürün yer alıyor.

Ucuza kaliteli alışveriş yapmak isteyenlerin tek adresi olan Bim​ marketlerde 16 Ekim Çarşamba günü verandalı tiny house​, çekme karavan, mekik masası, koşu bandı ve spinbike satışa çıkacak.

BİM 16 EKİM AKTÜEL KATALOĞUNDA NELER VAR?

Escamp Verandalı Tiny House 599.000 TL

Çekme Karavan 229.000 TL

Bim 16 Ekim aktüel kataloğunda tam otomatik espresso makinesi, beyaz eşya çeşitleri, mekik masası ve koşu bandı yer alıyor - 1. Resim

Çift Kapılı Buzdolabı 9.975 TL

Tam Otomatik Espresso Makinesi 10.975 TL

4 Program Bulaşık Makinesi 8.990 TL

Sandık Tipi Derin Dondurucu 6.990 TL

Siyah Cam Ocak 6.990 TL

Bim 16 Ekim aktüel kataloğunda tam otomatik espresso makinesi, beyaz eşya çeşitleri, mekik masası ve koşu bandı yer alıyor - 2. Resim

Koşu Bandı 5.999 TL

SPINBIKE 4.449 TL

Mekik Sehpası 2.349 TL

Bim 16 Ekim aktüel kataloğunda tam otomatik espresso makinesi, beyaz eşya çeşitleri, mekik masası ve koşu bandı yer alıyor - 3. Resim

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Kaynak: TGRT Haber
bimtiny house

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