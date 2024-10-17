Bim 18 Ekim aktüel kataloğunda HP Gaming laptop, PS4 oyun konsolu, ses/görüntü aktarım cihazı, smoothie blender ve termos bardaklar yer alıyor
Bim Market 18 Ekim aktüel kataloğunda Rivero motosiklet, akım korumalı priz, mantar lamba, HP Gaming laptop, PS4 oyun konsolu, ses/görüntü aktarım cihazı, smoothie blender, buharlı el ütüsü, baharat öğütücü ve termos bardaklar yer alıyor.
18 Ekim Cuma günü Bim marketlerde kendi kendini temizleyen şarjlı süpürge&paspas, kişisel blender, karın kası sistemi, boks torbası, pilates topu, atlama ipi, dambıl, emaye saklama kabı, emaye tava seti ve çeşitli oyuncaklar satışa çıkacak.
BİM 18 EKİM AKTÜEL KATALOĞUNDA NELER VAR?
Skyjet Rivero 125 cc Motosiklet 79.000 TL
Skyjet Bayberry 125 cc Motosiklet 52.975 TL
Akım Korumalı Priz 329 TL
Mantar Lamba 195 TL
Neckband Bluetooth Kulaklık 399 TL
Kablosuz Kulak Üstü Kulaklık 599 TL
İbrik Mozaik Lamba 999 TL
Solar El Feneri 199 TL
HP Gaming Laptop 26.950 TL
PS4 Slim 500 GB Oyun Konsolu 10.990 TL
Ses ve Görüntü Aktarım Cihazı 229 TL
Senna 50 İnç Frameless Ultra HD Google TV 10.495 TL
Fakir Kendi Kendini Temizleyen Şarjlı Süpürge&Paspas 7.975 TL
Akıllı Saat 850 TL
Fakir Sport Sürahi ve Smoothie Blender Set 1.199 TL
Pilli Baharat Öğütücü 259 TL
Şarjlı Kişisel Blender 479 TL
Arzum Steam Rush Eco Buharlı Düzleştirici 899 TL
Karın Kası Sistemi 189 TL
Boks Torbası 379 TL
Yoga Çemberi 169 TL
Pilates Çemberi 309 TL
Ağırlık Fitness Eldiven 129 TL
El/Ayak Bilek Ağırlıkları 149 TL
3’lü Pilates Bant Seti 89 TL
3’lü Loop Bant Seti 44,50 TL
Pilates Barı 149 TL
Pilates Yüzüğü 499 TL
Pilates Topu 179 TL
DİĞER 18 EKİM BİM AKTÜEL ÜRÜNLERİ…
Rose Kapaklı Kavanoz 29,50 TL
Rose Kapaklı Kavanoz 19,50 TL
Boyalı Meşrubat Bardağı 129 TL
Line Sürahi 79 TL
Vega Büyük Kase 119 TL
Kapaklı Saklama Kabı 32,50 TL
Emaye Sunum Tepsi̇si 129 TL
Emaye Saklama Kabı/Baharatlık 499 TL
Emaye Tava/Sahan Seti 379 TL
Yuvarlak Çerezlik 129 TL
Çay Tabağı 6'lı 179 TL
Büyük Salata Tabağı 89 TL
Softy Çift Kişilik Battaniye 419 TL
Softy Tek Kişilik Battaniye 389 TL
Çift Kişilik Lastikli Çarşaf 169 TL
Tek Kişilik Lastikli Çarşaf 129 TL
Çift Kişilik Sıvı Geçirmez Lastikli Alez 255 TL