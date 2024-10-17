Bim 18 Ekim aktüel kataloğunda HP Gaming laptop, PS4 oyun konsolu, ses/görüntü aktarım cihazı, smoothie blender ve termos bardaklar yer alıyor

17 Ekim 2024 11:43 - Güncelleme : 17 Ekim 2024 11:49

Bim Market 18 Ekim aktüel kataloğunda Rivero motosiklet, akım korumalı priz, mantar lamba, HP Gaming laptop, PS4 oyun konsolu, ses/görüntü aktarım cihazı, smoothie blender, buharlı el ütüsü, baharat öğütücü ve termos bardaklar yer alıyor.

A101 17 Ekim aktüel kataloğunda tekli yataklı koltuk, benzinli jeneratör, termostatlı fırın, filtreli su arıtma cihazı, waffle makinesi ve stand mikser yer alıyor

A101 17 Ekim aktüel kataloğunda tekli yataklı koltuk, benzinli jeneratör, termostatlı fırın, filtreli su arıtma cihazı, waffle makinesi ve stand mikser yer alıyor

18 Ekim Cuma günü Bim​ marketlerde kendi kendini temizleyen şarjlı süpürge&paspas, kişisel blender, karın kası sistemi, boks torbası, pilates topu, atlama ipi, dambıl, emaye saklama kabı, emaye tava seti ve çeşitli oyuncaklar satışa çıkacak.

BİM 18 EKİM AKTÜEL KATALOĞUNDA NELER VAR?

Skyjet Rivero 125 cc Motosiklet 79.000 TL

Skyjet Bayberry 125 cc Motosiklet 52.975 TL

Akım Korumalı Priz 329 TL

Mantar Lamba 195 TL

Neckband Bluetooth Kulaklık 399 TL

Kablosuz Kulak Üstü Kulaklık 599 TL

İbrik Mozaik Lamba 999 TL

Solar El Feneri 199 TL

HP Gaming Laptop 26.950 TL

PS4 Slim 500 GB Oyun Konsolu 10.990 TL

Ses ve Görüntü Aktarım Cihazı 229 TL

Senna 50 İnç Frameless Ultra HD Google TV 10.495 TL

Fakir Kendi Kendini Temizleyen Şarjlı Süpürge&Paspas 7.975 TL

Akıllı Saat 850 TL

Fakir Sport Sürahi ve Smoothie Blender Set 1.199 TL

Pilli Baharat Öğütücü 259 TL

Şarjlı Kişisel Blender 479 TL

Arzum Steam Rush Eco Buharlı Düzleştirici 899 TL

Karın Kası Sistemi 189 TL

Boks Torbası 379 TL

Yoga Çemberi 169 TL

Pilates Çemberi 309 TL

Ağırlık Fitness Eldiven 129 TL

El/Ayak Bilek Ağırlıkları 149 TL

3’lü Pilates Bant Seti 89 TL

3’lü Loop Bant Seti 44,50 TL

Pilates Barı 149 TL

Pilates Yüzüğü 499 TL

Pilates Topu 179 TL

DİĞER 18 EKİM BİM AKTÜEL ÜRÜNLERİ…

Rose Kapaklı Kavanoz 29,50 TL

Rose Kapaklı Kavanoz 19,50 TL

Boyalı Meşrubat Bardağı 129 TL

Line Sürahi 79 TL

Vega Büyük Kase 119 TL

Kapaklı Saklama Kabı 32,50 TL

Emaye Sunum Tepsi̇si 129 TL

Emaye Saklama Kabı/Baharatlık 499 TL

Emaye Tava/Sahan Seti 379 TL

Yuvarlak Çerezlik 129 TL

Çay Tabağı 6'lı 179 TL

Büyük Salata Tabağı 89 TL

Softy Çift Kişilik Battaniye 419 TL

Softy Tek Kişilik Battaniye 389 TL

Çift Kişilik Lastikli Çarşaf 169 TL

Tek Kişilik Lastikli Çarşaf 129 TL

Çift Kişilik Sıvı Geçirmez Lastikli Alez 255 TL