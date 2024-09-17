BİM 18 Eylül aktüel kataloğunda cam temizleme robotu, bateri set, cep telefonu ve akıllı saat seti yer alıyor
Editör: Şeyda Yılmaz / Kaynak: TGRT Haber
17 Eylül 2024 14:10 - Güncelleme : 17 Eylül 2024 14:11
BİM 18 Eylül Çarşamba aktüel kataloğunda merak edilen ürünler arasında Hiking cep telefonu ile akıllı saat seti, cam temizleme robotu ve dijital bateri set yer alıyor.
BİM marketlerin internet sitesinde yer alan aktüel afişe göre 18 Ağustos Çarşamba günü; 5 bin 990 TL’ye cam temizleme robotu, 2 bin 390 TL’ye dijital bateri set ve 6 bin 999 TL’ye akıllı saat ve cep telefonu seti raflarda yer alacak.
BİM 18 EYLÜL AKTÜEL KATALOĞUNDA NELER VAR?
Polosmart Cam Temizleme Robotu - 5 bin 990 TL
Dijital Bateri Set - 2 bin 390 TL
HikING A45 Cep Telefonu+Akıllı Saat - 6 bin 999 TL
Kaynak: TGRT Haber
BİMin bu yeni kataloguna baktım da cam temizleme robotu ilgimi çekti bi de o akıllı saat seti fiyatına göre güzel olabilir belki alırım