BİM 18 Eylül aktüel kataloğunda cam temizleme robotu, bateri set, cep telefonu ve akıllı saat seti yer alıyor

17 Eylül 2024 14:10 - Güncelleme : 17 Eylül 2024 14:11

BİM 18 Eylül Çarşamba aktüel kataloğunda merak edilen ürünler arasında Hiking cep telefonu ile akıllı saat seti, cam temizleme robotu ve dijital bateri set yer alıyor.

BİM​ marketlerin internet sitesinde yer alan aktüel afişe göre 18 Ağustos Çarşamba günü; 5 bin 990 TL’ye cam temizleme robotu, 2 bin 390 TL’ye dijital bateri set ve 6 bin 999 TL’ye akıllı saat​ ve cep telefonu seti raflarda yer alacak.

BİM 18 EYLÜL AKTÜEL KATALOĞUNDA NELER VAR?

Polosmart Cam Temizleme Robotu - 5 bin 990 TL

Dijital Bateri Set - 2 bin 390 TL

HikING A45 Cep Telefonu+Akıllı Saat - 6 bin 999 TL