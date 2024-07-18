Bim 19 Temmuz aktüel kataloğunda iPhone 12 ve deniz tatiliniz için gerekli tüm ürünler yer alıyor

18 Temmuz 2024 12:14 - Güncelleme : 18 Temmuz 2024 12:14

Her cebe uygun fiyatlı ürünleri araştıranların vazgeçilmezi olan Bim Marketlerde bu hafta plajların vazgeçilmezi olan katlanabilir şezlonglar, deniz yatakları, havuzlar ve çocuklar için hacıyatmaz gibi birçok ürün bulunuyor.

BİM 19 TEMMUZ AKTÜEL KATALOĞUNDA NELER VAR?

7’den 70’e herkesin ilgisini çekecek ürünlerin yer aldığı Bim Aktüel kataloğu ürünleri ve fiyatları şu şekildedir;

iPhone 12 128 GB Cep Telefonu 28.999 TL

Samsung Galaxy S22 5G 8+128 GB Cep Telefonu 19.999 TL

Casper VIA X30 8/128 GB Cep Telefonu 7.499 TL

Tecno Spark Go 2024 4GB/128 GB Cep Telefonu 5.299 TL

Heifer Kemik İletimli Kablosuz Kulaklık 899 TL

Kablolu Kulak İçi Kulaklık Lighting FS82 69 TL

TypC - TypC Şarj Ve Data Kablosu 1.2m Psm117 75 TL



SeeHawk Şişme Bot 4.299 TL

Katlanır Şezlong 849 TL

Ayak Pompası 199 TL

Kaplumbağa Deniz Yatağı 999 TL

Yunus Deniz Yatağı 399 TL

Pencereli Deniz Yatağı 269 TL

Donut Deniz Simidi 249 TL

Hacıyatmaz 3+Yaş 159 TL



TCL 58 İNÇ 4K ULTRA HD LED GOOGLE TV 18.999 TL

TCL 55 İNÇ 4K ULTRA HD GOOGLE TV 17.999 TL

Alfa Romeo R2 Elektrikli Bisiklet 23.999 TL

Alfa Romeo BN5 Pro E-Bike 16.999 TL

Corby Control Smart Drone 1.499 TL

Katlanır Yatak 1.399 TL



Otomatik Türk Kahvesi Makinesi 1.299 TL

Çay Makinesi Tea N More 1.099 TL

Fakir Tost Makinesi 1.699 TL

Barbie Bebek 169 TL

Yengeç ve Balık Tutma Oyunu 199 TL

Oyuncak Puset 149 TL

Kumbara 22,50 TL

Doktor Seti 79 TL



Top Fırlatıcı Oyuncak 199 TL

Kedi Tüy Tarağı 59 TL

Çantalı Dikiş Seti 59 TL

Çift Kişilik Nevresim Seti 369 TL

Tek Kişilik Nevresim Seti 299 TL

2'li Yastık Kılıfı 59 TL

Tek Kişilik Fitted Çarşaf 115 TLÇift Kişilik Fitted Çarşaf 169 TL

Çift Kişilik Sıvı Geçirmez Lastikli Alez 249 TL

Tek Kişilik Sıvı Geçirmez Lastikli Alez 169 TL



Elbise 129 TL

Yüz Havlusu 65 TL

Chef's 2'li Tava Seti 24+28 cm 379 TL

Kek Kalıbı Çeşitleri 99 TL

Melamin Oval Nakışlı Sunum Tepsisi 65 TL