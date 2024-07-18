Bim 19 Temmuz aktüel kataloğunda iPhone 12 ve deniz tatiliniz için gerekli tüm ürünler yer alıyor
19 Temmuz Cuma günü Bim Market raflarında uygun fiyatlı iPhone 12, çeşitli cep telefonları, kablosuz kulaklık, deniz botu ve televizyon gibi çeşitli ürünler yer alacak.
Her cebe uygun fiyatlı ürünleri araştıranların vazgeçilmezi olan Bim Marketlerde bu hafta plajların vazgeçilmezi olan katlanabilir şezlonglar, deniz yatakları, havuzlar ve çocuklar için hacıyatmaz gibi birçok ürün bulunuyor.
BİM 19 TEMMUZ AKTÜEL KATALOĞUNDA NELER VAR?
7’den 70’e herkesin ilgisini çekecek ürünlerin yer aldığı Bim Aktüel kataloğu ürünleri ve fiyatları şu şekildedir;
iPhone 12 128 GB Cep Telefonu 28.999 TL
Samsung Galaxy S22 5G 8+128 GB Cep Telefonu 19.999 TL
Casper VIA X30 8/128 GB Cep Telefonu 7.499 TL
Tecno Spark Go 2024 4GB/128 GB Cep Telefonu 5.299 TL
Heifer Kemik İletimli Kablosuz Kulaklık 899 TL
Kablolu Kulak İçi Kulaklık Lighting FS82 69 TL
TypC - TypC Şarj Ve Data Kablosu 1.2m Psm117 75 TL
SeeHawk Şişme Bot 4.299 TL
Katlanır Şezlong 849 TL
Ayak Pompası 199 TL
Kaplumbağa Deniz Yatağı 999 TL
Yunus Deniz Yatağı 399 TL
Pencereli Deniz Yatağı 269 TL
Donut Deniz Simidi 249 TL
Hacıyatmaz 3+Yaş 159 TL
TCL 58 İNÇ 4K ULTRA HD LED GOOGLE TV 18.999 TL
TCL 55 İNÇ 4K ULTRA HD GOOGLE TV 17.999 TL
Alfa Romeo R2 Elektrikli Bisiklet 23.999 TL
Alfa Romeo BN5 Pro E-Bike 16.999 TL
Corby Control Smart Drone 1.499 TL
Katlanır Yatak 1.399 TL
Otomatik Türk Kahvesi Makinesi 1.299 TL
Çay Makinesi Tea N More 1.099 TL
Fakir Tost Makinesi 1.699 TL
Barbie Bebek 169 TL
Yengeç ve Balık Tutma Oyunu 199 TL
Oyuncak Puset 149 TL
Kumbara 22,50 TL
Doktor Seti 79 TL
Top Fırlatıcı Oyuncak 199 TL
Kedi Tüy Tarağı 59 TL
Çantalı Dikiş Seti 59 TL
Çift Kişilik Nevresim Seti 369 TL
Tek Kişilik Nevresim Seti 299 TL
2'li Yastık Kılıfı 59 TL
Tek Kişilik Fitted Çarşaf 115 TLÇift Kişilik Fitted Çarşaf 169 TL
Çift Kişilik Sıvı Geçirmez Lastikli Alez 249 TL
Tek Kişilik Sıvı Geçirmez Lastikli Alez 169 TL
Elbise 129 TL
Yüz Havlusu 65 TL
Chef's 2'li Tava Seti 24+28 cm 379 TL
Kek Kalıbı Çeşitleri 99 TL
Melamin Oval Nakışlı Sunum Tepsisi 65 TL