BİM 2 Ağustos Aktüel kataloğunda Arzum Sürahi Blender, 4’lü çeyiz seti, Philips Buharlı Ütü ve evcil hayvan ürünleri yer alıyor
Bim internet sitesinde yayınlanan aktüel ürün kataloğunda toz torbasız süpürge, Arzum doğrayıcı, Philips Buharlı Ütü, Arzum Sürahi Blender ve çeşitli mutfak ürünleri yer alıyor.
Bim Market aktüel ürün kataloğunda çeyiz yapmak isteyenlerin ihtiyacına yarayacak küçük eşya setleri, televizyon çeşitleri, mutfak eşyaları ve evcil dostlar için ürünler bulunuyor.
2 AĞUSTOS’TA BİME NE GELECEK? BİM AKTÜEL ÜRÜNLER
2 Ağustos Cuma günü bim market raflarında yer alacak ürünler;
Senna 55′ Frameless Ultra HD Google TV: 12.990 TL
Dijitsu 50′ Ultra HD Google TV: 9.990 TL
HP Victus 15.5 Gaming Laptop: 25.990 TL
Şeffaf Bluetooth Speaker: 349 TL
PoloSmart PSSW09 Smart Step: 249 TL
Arzum Shake’n Take Joy Sport Sürahi Blender: 1.390 TL
Arzum Choppy Doğrayıcı: 1.190 TL
Fakir Çeyiz Seti 4’lü: 3.990 TL
Luxell XXL Fastfryer: 2.490 TL
Kumtel Fastfryer: 1.590 TL
Kumtel Dijital Fastfryer: 1.990 TL
Philips Buhar Kazanlı Ütü: 4.990 TL
Arnica Tesla Plus Toz Torbasız Süpürge: 4.990 TL
Maşa Seti 3’lü: 59 TL
Kaşık Seti 4’lü: 24,50 TL
Buzluk Çeşitleri: 24,50 TL
Desenli Metal Tepsi: 49,50 TL
Köpek Ödül Puzzle Oyuncağı: 159 TL
Sert Uçlu Pet Tarağı: 149 TL
Evcil Hayvan Seyahat Kabı ve Suluğu: 249 TL
Mama Ölçü Kabı: 49 TL
Otomatik Makaralı Köpek Gezdirme Kayışı: 119 TL
Olta Kedi Oyuncağı: 49 TL
Tüy Toplama Eldiveni: 59 TL
Kedi Boyun Tasması: 29,50 TL
Köpek Tasması: 49 TL
Paşabahçe Kapaksız Kavanozlar: 425 cc 11 TL, 660 cc 12 TL, 1000 cc 13 TL
Sürgülü Erzak Kabı: 5 Litre 99 TL, 7,5 Litre 109 TL, 10 Litre 139 TL
Erişte ve Makarna Makinesi: 599 TL
Karpuz Figürlü Pipetli Cam Bardak 480 cc: 69 TL
Rakle Desenli Su Bardağı 3’lü: 69 TL
LAV Çift Renkli Desenli Bardak 3’lü: 99 TL
Paşabahçe Bistro Kapaklı Desenli Saklama Kabı: 34,50 TL