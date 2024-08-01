BİM 2 Ağustos Aktüel kataloğunda Arzum Sürahi Blender, 4’lü çeyiz seti, Philips Buharlı Ütü ve evcil hayvan ürünleri yer alıyor

01 Ağustos 2024 15:51 - Güncelleme : 01 Ağustos 2024 15:54

Bim Market aktüel ürün kataloğunda çeyiz yapmak isteyenlerin ihtiyacına yarayacak küçük eşya setleri, televizyon çeşitleri, mutfak eşyaları ve evcil dostlar için ürünler bulunuyor.

2 AĞUSTOS’TA BİME NE GELECEK? BİM AKTÜEL ÜRÜNLER

2 Ağustos Cuma günü bim market raflarında yer alacak ürünler;

Senna 55′ Frameless Ultra HD Google TV: 12.990 TL

Dijitsu 50′ Ultra HD Google TV: 9.990 TL

HP Victus 15.5 Gaming Laptop: 25.990 TL

Şeffaf Bluetooth Speaker: 349 TL

PoloSmart PSSW09 Smart Step: 249 TL



Arzum Shake’n Take Joy Sport Sürahi Blender: 1.390 TL

Arzum Choppy Doğrayıcı: 1.190 TL

Fakir Çeyiz Seti 4’lü: 3.990 TL

Luxell XXL Fastfryer: 2.490 TL

Kumtel Fastfryer: 1.590 TL

Kumtel Dijital Fastfryer: 1.990 TL

Philips Buhar Kazanlı Ütü: 4.990 TL

Arnica Tesla Plus Toz Torbasız Süpürge: 4.990 TL



Maşa Seti 3’lü: 59 TL

Kaşık Seti 4’lü: 24,50 TL

Buzluk Çeşitleri: 24,50 TL

Desenli Metal Tepsi: 49,50 TL

Köpek Ödül Puzzle Oyuncağı: 159 TL

Sert Uçlu Pet Tarağı: 149 TL

Evcil Hayvan Seyahat Kabı ve Suluğu: 249 TL

Mama Ölçü Kabı: 49 TL

Otomatik Makaralı Köpek Gezdirme Kayışı: 119 TL

Olta Kedi Oyuncağı: 49 TL

Tüy Toplama Eldiveni: 59 TL

Kedi Boyun Tasması: 29,50 TL

Köpek Tasması: 49 TL



Paşabahçe Kapaksız Kavanozlar: 425 cc 11 TL, 660 cc 12 TL, 1000 cc 13 TL

Sürgülü Erzak Kabı: 5 Litre 99 TL, 7,5 Litre 109 TL, 10 Litre 139 TL

Erişte ve Makarna Makinesi: 599 TL



Karpuz Figürlü Pipetli Cam Bardak 480 cc: 69 TL

Rakle Desenli Su Bardağı 3’lü: 69 TL

LAV Çift Renkli Desenli Bardak 3’lü: 99 TL

Paşabahçe Bistro Kapaklı Desenli Saklama Kabı: 34,50 TL