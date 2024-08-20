BİM 21 Ağustos aktüel kataloğunda kuş tüyü tek kişilik yatak, torba yaylı çift kişilik yatak ve 3.70 metre çekme karavan yer alıyor

20 Ağustos 2024 11:00 - Güncelleme : 20 Ağustos 2024 10:24

BİM Market raflarında 21 Ağustos Cuma günü uygun fiyatlarıyla göz alan, her evin ihtiyacı yaylı, kuş tüyü, smart sünger özellikteki tek ve çift kişilik yatak çeşitleri ile çekme karavan yer alacak.

BİM 21 AĞUSTOS AKTÜEL BİM ÜRÜNLERİNDE NELER VAR?

BAMBOO Plus Bonel Yaylı Tek Kişilik Yatak 1.999 TL,

Flexi Bonel Yaylı Çift Kişilik Yatak 3.299 TL,

MultiComfort Visco Torba Yaylı Çift Kişilik Yatak 5.499 TL,

Voyage Kuş Tüyü Süngerli Tek Kişilik Yatak 1.850 TL,

Smart Sünger Tek Kişilik Yatak 1.499 TL

3.70 Metre Çekme Karavan 229.000 TL